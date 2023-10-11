Израиль. Жертв атаки ХАМАС уже 1200, ЦАХАЛ наносит сотни ударов по террористам в Газе

Подтверждена гибель не менее 1200 человек в результате террористической атаки ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

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По официальным данным, среди 1200 убитых – граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции. Ранены около 3000 человек.

Отмечается, что такого количества жертв у Израиля не было полвека, со времени Войны Судного дня.

Вчера также обнародованы данные, что террористы захватили и увезли на территорию сектора Газа до 150 человек, которых удерживают как заложников.

По заявлению ЦАХАЛ, только на территории Израиля ликвидированы не менее 1500 террористов.

В ночь на 11 октября ХАМАС возобновил обстрелы территории Израиля неуправляемыми ракетами. Также Израиль был обстрелян на севере с территории Ливана (там расположены базы группировки Хезболла) и Сирии, ЦАХАЛ начал ответные операции.

Силы обороны Израиля продолжают операцию "Железные мечи" и наносят авиаудары по объектам террористов в секторе Газа. В ночь на 11 октября ЦАХАЛ атаковал более 200 объектов ХАМАС в районе Аль-Фуркан. С начала операции атакованы более 450 целей в Газе.

Официальные службы сектора Газа сообщают о не менее 900 убитых и почти 5000 раненых.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) заявило, что около 264 000 человек в секторе Газа вынуждены покинуть дома и что число беженцев будет расти.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. В ХАМАС назвали это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа.

Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов.

Силы обороны Израиля совершили серию ударов по позициям террористов ХАМАС в секторе Газа – серия таких видео в эфире Al Jazeera.

Президент США Джо Байден, комментируя нападение ХАМАС на Израиль, заявил, что его государство готово направить дополнительные военные силы в регион, и посоветовал третьим сторонам, которые думают воспользоваться ситуацией, не делать этого.

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