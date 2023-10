Місія ООН біля кордону Лівану та Ізраїлю потрапила під ракетний удар. З'ясовують, чия була ракета

Штаб місії ООН на кордоні Лівану та Ізраїлю постраждав під час обміну ракетними ударами між ЦАХАЛ та терористичним угрупуванням Хезболла. Співробітники ООН не поранені та з'ясовують, звідки по них прилетіло.

Представництво тимчасових сил ООН у Лівані повідомило, що 15 жовтня під час перестрілки між Силами оборони Ізраїлю та терористами ліванського угруповання Хезболла було влучення ракети до штабу "блакитних касок".

Інцидент стався у місті Ен-Накура неподалік кордону з Ізраїлем.

Завдяки щасливому випадку при ударі ніхто не постраждав, хоча співробітники в цей момент перебували поза сховищем.

Фахівці місії з'ясовують, із якого боку вівся вогонь.

There have been impacts on both sides of the Blue line. Our headquarters in Naqoura was hit with a rocket and we are working to verify from where. Our peacekeepers were not in shelters at the time. Fortunately, no one was hurt.