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Місія ООН біля кордону Лівану та Ізраїлю потрапила під ракетний удар. З'ясовують, чия була ракета

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 23:59
Місія ООН біля кордону Лівану та Ізраїлю потрапила під ракетний удар. З'ясовують, чия була ракета - Фото
Ілюстративне фото (Фото - EPA)

Штаб місії ООН на кордоні Лівану та Ізраїлю постраждав під час обміну ракетними ударами між ЦАХАЛ та терористичним угрупуванням Хезболла. Співробітники ООН не поранені та з'ясовують, звідки по них прилетіло.

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Представництво тимчасових сил ООН у Лівані повідомило, що 15 жовтня під час перестрілки між Силами оборони Ізраїлю та терористами ліванського угруповання Хезболла було влучення ракети до штабу "блакитних касок".

Інцидент стався у місті Ен-Накура неподалік кордону з Ізраїлем.

Завдяки щасливому випадку при ударі ніхто не постраждав, хоча співробітники в цей момент перебували поза сховищем.

Фахівці місії з'ясовують, із якого боку вівся вогонь.

Місія ООН висловила жаль, що "попри всі зусилля, військова ескалація продовжується", і закликала "всі залучені сторони припинити вогонь та дозволити миротворцям допомогти знайти рішення".

"Ніхто не хоче, щоб ще більше людей постраждали або загинули. Нагадуємо усім сторонам, що атаки на цивільних осіб або на персонал ООН є порушеннями міжнародного права і можуть бути розцінені як воєнні злочини", – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що ліванське терористичне угруповання Хезболла слідом за палестинським угрупуванням ХАМАС розпочало ракетні обстріли території Ізраїлю. ЦАХАЛ відповів ударами по позиціях терористів.

15 жовтня Сили оборони Ізраїлю розпочали створення чотирикілометрової смуги безпеки вздовж кордону з Ліваном, із небезпечної зони евакуюється ізраїльське громадянське населення.

  • 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа. У ХАМАС назвали це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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Сергій Бережний
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