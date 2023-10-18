Танкісти Ізраїлю ретельно аналізують військові помилки росіян в Україні – The Economist

Аналіз невдач російської армії під час її повномасштабного вторгнення в Україну став важливою частиною підготовки Сил оборони Ізраїлю до наземної операції проти терористів ХАМАС у секторі Гази. Цьому присвячена стаття в The Economist.

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Танки, хоч і стають все більш уразливими для дронів, боєприпасів, що самонаводяться, і сучасних протитанкових керованих ракет, залишаються єдиною бойовою платформою, що поєднує мобільність, захист і серйозну вогневу міць. Тому досвід застосування танків під час вторгнення Росії в Україну став важливим матеріалом для аналізу професійних військових усього світу, зокрема і для Сил оборони Ізраїлю, пише видання.

Бригадний генерал ЦАХАЛ Хішам Ібрагім, командувач бронетанкового корпусу, в обов'язки якого входить підготовка танкових екіпажів, зазначає, що в Ізраїлі "уважно спостерігали, як росіяни воювали в Україні, і яких помилок вони там припускалися".

На його думку, російські окупанти "діяли поодинці, без використання загальновійськової тактики". Тобто танкові полки РФ діяли як самостійні підрозділи, без узгодження з піхотними, інженерно-саперними й артилерійськими частинами, без координації з розвідкою та авіацією.

У деяких випадках танкові колони йшли дорогою без будь-якої підтримки й ставали для ЗСУ легкою здобиччю, а російські танкісти були погано навчені, їхні дії показували зневагу навіть до ухваленої армією РФ військової доктрини.

Генерал Ібрагім зазначає, що ЦАХАЛ, навпаки, вже кілька років проводить спільну підготовку частин на всіх рівнях.

"Ми більше не вважаємо, що танк здатний на все. Поле бою змінилося, воно стало набагато багатолюднішим і забудованим. Воно створює для бронетехніки багато проблем, які можуть компенсувати дії піхоти й саперів", – каже він.

Як пише The Economist, зараз Ізраїль засвоює практичний досвід війни Росії проти України так само як інші країни засвоювали досвід самого Ізраїлю під час війни Судного дня 50 років тому, коли танкові частини ЦАХАЛ зазнали серйозних втрат від протитанкових ракет, які СРСР постачав Єгипту, а також від танків супротивника. Тоді Армія оборони Ізраїлю швидко адаптувалася, а знайдена нею тактика широко вивчалася армією США у 1970-х і 1980-х роках.

Однак, ХАМАС також виніс уроки з досвіду російської війни проти України, пише видання. Під час нападу на Ізраїль терористи використовували дрони для скидання гранат проти спостережних постів. Зафіксовано влучення гранатою з дрона по ізраїльському танку. Після цього на деяких ділянках танки "Меркава" були помічені з ґратчастими "мангалами" над вежею. Хоча використання "мангалів" росіянами викликало глузування й визнано неефективним проти Javelin або NLAW, але вважається, що такої протитанкової зброї у ХАМАС немає, тому ізраїльські фахівці з бронетехніки посилюють "мангалами" захист танків саме проти скидів із дронів.

17 жовтня повідомлялося, що за даними українських сил спецоперацій інструктори з розформованого терористичного угруповання Вагнера тренують бойовиків Хезболли в Сирії.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а наступного дня армія оборони Ізраїлю заявила, що наказала повністю заблокувати сектор Гази. Готується наземна військова операція проти терористів ХАМАС.

Ліванське терористичне угруповання Хезболла також розпочало ракетні обстріли території Ізраїлю. ЦАХАЛ відповів ударами по позиціях терористів.

15 жовтня Сили оборони Ізраїлю розпочали створення чотирикілометрової смуги безпеки вздовж кордону з Ліваном, з небезпечної зони евакуюється ізраїльське цивільне населення.

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