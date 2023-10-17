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Хезболлу вчать воювати колишні вагнерівці – ССО

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 20:05
Хезболлу вчать воювати колишні вагнерівці – ССО - Фото
Емблема теористичної Групи Вагнера (Фото: скриншот з відео)

Інструктори з розформованої терористичної Групи Вагнера, які перебували в Білорусі, беруть активну участь у тренуванні бойовиків Хезболли у Сирії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій, з посиланням на білоруське підпілля.

Колишні вагнерівці навчають бойовиків ліванського угруповання Хезболла на залегендованих військових базах у Сирії, пише ЦНС.

Основне завдання – передати досвід ведення бойових дій в Україні, штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, застосування дронів-камікадзе та ударних безпілотників зі скиданням, пояснює відомство.

Раніше ЦНС писав, що частина вагнерівців, які виїхали з Білорусі до Африки, готувала терористів з ХАМАС.

"Відтак можна говорити про систематичну підтримку РФ через свої проксі-угруповання терористичних атак проти Ізраїлю", – зауважує відомство.

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а наступного дня армія оборони Ізраїлю заявила, що наказала повністю заблокувати сектор Гази.
  • Ліванське терористичне угруповання Хезболла слідом за палестинським угрупованням ХАМАС розпочало ракетні обстріли території Ізраїлю. ЦАХАЛ відповів ударами по позиціях терористів.
  • 15 жовтня Сили оборони Ізраїлю розпочали створення чотирикілометрової смуги безпеки вздовж кордону з Ліваном, із небезпечної зони евакуюється ізраїльське цивільне населення.

    Читайте також: "Легкої прогулянки не буде". Які сили має Ізраїль та його вороги на чолі з ХАМАС

    Артем Джеріпа
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    хезболаІзраїльвагнерівціСиріягрупа вагнераЦНС
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