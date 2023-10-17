Хезболлу вчать воювати колишні вагнерівці – ССО

Інструктори з розформованої терористичної Групи Вагнера, які перебували в Білорусі, беруть активну участь у тренуванні бойовиків Хезболли у Сирії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій, з посиланням на білоруське підпілля.

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Колишні вагнерівці навчають бойовиків ліванського угруповання Хезболла на залегендованих військових базах у Сирії, пише ЦНС.

Основне завдання – передати досвід ведення бойових дій в Україні, штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, застосування дронів-камікадзе та ударних безпілотників зі скиданням, пояснює відомство.

Раніше ЦНС писав, що частина вагнерівців, які виїхали з Білорусі до Африки, готувала терористів з ХАМАС.

"Відтак можна говорити про систематичну підтримку РФ через свої проксі-угруповання терористичних атак проти Ізраїлю", – зауважує відомство.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а наступного дня армія оборони Ізраїлю заявила, що наказала повністю заблокувати сектор Гази.

Ліванське терористичне угруповання Хезболла слідом за палестинським угрупованням ХАМАС розпочало ракетні обстріли території Ізраїлю. ЦАХАЛ відповів ударами по позиціях терористів.

15 жовтня Сили оборони Ізраїлю розпочали створення чотирикілометрової смуги безпеки вздовж кордону з Ліваном, із небезпечної зони евакуюється ізраїльське цивільне населення.

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