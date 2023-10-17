Хезболлу учат воевать бывшие вагнеровцы – ССО
Находившиеся в Беларуси инструкторы из расформированной террористической Группы Вагнера принимают активное участие в тренировке боевиков Хезболлы в Сирии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций со ссылкой на беларуское подполье.
Бывшие вагнеровцы учат боевиков ливанской группировки Хезболла на залегендованных военных базах в Сирии, пишет ЦНС.
Основная задача – передать опыт ведения боевых действий в Украине, штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных беспилотников со сбросами, поясняет ведомство.
Ранее ЦНС писал, что часть вагнеровцев, выехавших из Беларуси в Африку, готовила террористов из ХАМАС.
"Следовательно можно говорить о систематической поддержке РФ через своих прокси-группировок террористических атак против Израиля", – отмечает ведомство.
- 7 октября 2023 года ХАМАС совершил масштабную атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи".
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а на следующий день армия обороны Израиля заявила, что приказала полностью заблокировать сектор Газа.
- Ливанская террористическая группировка Хезболла вслед за палестинской группировкой ХАМАС начала ракетные обстрелы территории Израиля. ЦАХАЛ ответил ударами по позициям террористов.
- 15 октября Силы обороны Израиля приступили к созданию четырехкилометровой полосы безопасности вдоль границы с Ливаном, из опасной зоны эвакуируется израильское гражданское население.
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