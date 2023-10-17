Хезболлу учат воевать бывшие вагнеровцы – ССО

Находившиеся в Беларуси инструкторы из расформированной террористической Группы Вагнера принимают активное участие в тренировке боевиков Хезболлы в Сирии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций со ссылкой на беларуское подполье.

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Бывшие вагнеровцы учат боевиков ливанской группировки Хезболла на залегендованных военных базах в Сирии, пишет ЦНС.

Основная задача – передать опыт ведения боевых действий в Украине, штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных беспилотников со сбросами, поясняет ведомство.

Ранее ЦНС писал, что часть вагнеровцев, выехавших из Беларуси в Африку, готовила террористов из ХАМАС.

"Следовательно можно говорить о систематической поддержке РФ через своих прокси-группировок террористических атак против Израиля", – отмечает ведомство.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил масштабную атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а на следующий день армия обороны Израиля заявила, что приказала полностью заблокировать сектор Газа.

Ливанская террористическая группировка Хезболла вслед за палестинской группировкой ХАМАС начала ракетные обстрелы территории Израиля. ЦАХАЛ ответил ударами по позициям террористов.

15 октября Силы обороны Израиля приступили к созданию четырехкилометровой полосы безопасности вдоль границы с Ливаном, из опасной зоны эвакуируется израильское гражданское население.

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