"Забудьте про світовий порядок". Атака ХАМАС підірвала спроби Заходу згуртувати світ проти РФ – FT

Захід підтримав військові дії Ізраїлю проти сектору Гази у відповідь на терористичну атаку ХАМАС звідти – і це нібито звело нанівець його зусилля у спробах переконати країни так званого глобального Півдня засудити Росію за війну проти України. Про це попереджають "понад десяток" західних офіційних осіб та дипломатів, пише Financial Times.

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Видання, посилаючись на думку анонімних співрозмовників, пише, що тепер ці країни звинувачують Вашингтон, Брюссель та їхніх союзників у "лицемірстві" за те, що Захід не став на захист палестинців так, як згуртувався раніше за Україну.

Багато країн, які розвиваються, зазвичай підтримують палестинців, оцінюючи все через призму самовизначення та спротиву домінуванню США, головного союзника Ізраїлю, на світовій арені. На Близькому Сході "багато арабів вважають", що США та інші західні держави жодного разу не притягували Ізраїль до відповідальності за його поводження з палестинцями та не приділяли достатньо уваги конфліктам у Сирії, Ємені та Лівії.

Позиція Заходу, кажуть дипломати, нібито підірвала зусилля для досягнення консенсусу з провідними державами глобального Півдня, такими як Індія, Бразилія та Південна Африка. Захід закликав ці країни підтримати міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах.

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За їхніми словами, така негативна реакція Півдня на підтримку Заходом дій Ізраїлю "зміцнила усталені позиції у світі, який розвивається, щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту", що "може зірвати майбутні дипломатичні зусилля по Україні".

"Ми безперечно програли битву на глобальному Півдні. Уся робота, яку ми виконали з глобальним Півднем [по Україні], була втрачена... Забудьте про правила, забудьте про світовий лад. Вони більше ніколи нас не послухають", — сказав один топдипломат із клубу G7.

Інший співрозмовник видання також із топдипломатів Великої сімки заявив, що слова Заходу про Україну нібито "мають бути застосовні й до сектору Гази, інакше ми втратимо весь свій авторитет".

"Бразильці, південноафриканці, індонезійці: чому вони взагалі повинні вірити в те, що ми говоримо про права людини?", – сказав він.

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За місяць до нападу ХАМАС на Ізраїль західні лідери на саміті G20 закликали країни, що розвиваються, засудити атаки Росії проти України, щоб "поважати статут ООН та міжнародне право". Тепер країни, що розвиваються, у відповідь просять Захід засудити атаки на Газу та її блокаду, наводячи ті самі аргументи, розповіли співрозмовники FT.

"Якщо ви називаєте відключення води, продовольства та електрики в Україні воєнними злочинами, вам слід сказати те саме і про сектор Гази", – сказав один арабський чиновник.

За оцінкою ще одного топчиновника ЄС, така ситуація – це "дар небес для Росії, яка використовує кризу і каже: "Послухайте, глобальний порядок, який був побудований після Другої світової війни, не працює на вас", звертаючись до 1 млрд жителів Близького Сходу чи всього арабського світу".

Один західний міністр закордонних справ вважає, що Росія вкрай зацікавлена у продовженні конфлікту ХАМАС-Ізраїль, враховуючи його цінність з відвертання уваги та використання для зміни глобальної картини.

В останні дні лідери та чиновники країн Заходу докладають певних зусиль, щоб пом'якшити або виправити таку ситуацію, зазначили у FT.

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