Израиль не говорит, будет ли наземная операция в Газе: Это может быть что-то другое

Израильские военные не подтверждают, что будет наземная операция против террористов ХАМАС в секторе Газа. Об этом в общении с прессой сообщил подполковник Армии обороны Израиля Ричард Хехт.

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Если ранее военное командование сообщало, что сейчас идет "наращивание готовности к следующим этапам войны" с особым акцентом на "важные наземные операции", то сейчас риторика иная.

"Мы готовимся к следующим этапам войны, но пока не говорили, какими они будут. Все говорят о наземном наступлении. [Но] это может быть что-то другое", – сказал подполковник.

После террористических атак из сектора Газа ЦАХАЛ ежедневно бьет артиллерией, ракетами и бомбами по объектам в этом густонаселенном районе, уделяя, по их словам, "особое внимание лидерам, стоящим за этими атаками".

"Именно поэтому мы готовимся расширить нашу деятельность по воздуху, суше и морю – чтобы гарантировать, что подобное не повторится", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ за 16 октября.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны.

При вторжении террористов в Израиле погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников от 150 до 200 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

В секторе, по неподтвержденным данным, погибли уже свыше 2500 человек.

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