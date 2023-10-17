Ізраїль не каже, чи буде наземна операція в Газі: Це може бути щось інше

Ізраїльські військові не підтверджують, що буде наземна операція проти терористів ХАМАС у секторі Гази. Про це у спілкуванні з пресою повідомив підполковник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт.

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Якщо раніше військове командування повідомляло, що наразі йде "нарощування готовності до наступних етапів війни" з особливим акцентом на "важливі наземні операції", то зараз інша риторика.

"Ми готуємося до наступних етапів війни, але поки не говорили, якими вони будуть. Усі говорять про наземний наступ. [Але] це може бути щось інше", – сказав підполковник.

Після терористичних атак із сектору Гази ЦАХАЛ щодня б'є артилерією, ракетами та бомбами по об'єктах у цьому густонаселеному районі, приділяючи, за їхніми словами, "особливу увагу лідерам, які стоять за цими атаками".

"Саме тому ми готуємося розширити нашу діяльність повітрям, сушею та морем – щоб гарантувати, що подібне не повториться", – йдеться у повідомленні пресслужби ЦАХАЛ за 16 жовтня.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни.

Під час вторгнення терористів в Ізраїлі загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники від 150 до 200 осіб, включаючи немовлят, дітей, жінок та людей похилого віку.

У секторі, за непідтвердженими даними, загинуло вже понад 2500 людей.

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