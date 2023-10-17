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В Ізраїлі написали, що Зеленському "відмовили у візиті". Посол України: Це все спекуляції

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17.10.2023, 12:48
В Ізраїлі написали, що Зеленському
Володимир Зеленський (Фото: EPA/YVES HERMAN)

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростував інформацію про те, що Єрусалим нібито відмовив у візиті президенту Володимиру Зеленському. Про це він повідомив в ефірі місцевого "Лучшего радио".

За його словами, можливості пересування Зеленського у ситуації повномасштабної війни обмежені.

"Коментувати, був він запрошений чи не був, я не можу, можу тільки сказати, що в ситуації воєнного стану в Україні та активізації на сході у Зеленського не дуже багато можливостей виїжджати з країни", – сказав Корнійчук.

Він зазначив, що останні контакти з керівництвом Ізраїлю були "позитивними".

"Всі ці розмови спекулятивні і ніяк не пов'язані з нашими взаємовідносинами. Не було жодного офіційного звернення Зеленського. Я впевнений, що під час наступного міжнародного турне така можливість буде, а ізраїльський уряд не матиме жодних заперечень", — резюмував дипломат.

Раніше видання Times of Israel написало, що Ізраїль нібито відмовив Зеленському у візиті на знак солідарності у зв'язку з нападом ХАМАС, оскільки це "не на часі".

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, насамперед серед цивільних.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаІзраїльХАМАСсектор ГазиЄвген Корнійчук
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