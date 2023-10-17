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В Израиле написали, что Зеленскому "отказали в визите". Посол Украины: Это все спекуляции

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 12:48
В Израиле написали, что Зеленскому
Владимир Зеленский (Фото: EPA/YVES HERMAN)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг информацию о том, что Иерусалим якобы отказал в визите президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил в эфире местного Лучшего радио.

По его словам, возможности передвижения Зеленского в ситуации полномасштабной войны ограничены. 

"Комментировать, был он приглашен или не был, я не могу, могу только сказать, что в ситуации военного положения в Украине и активизации на востоке у Зеленского не очень много возможностей выезжать из страны", — сказал Корнийчук.

Он отметил, что последние контакты с руководством Израиля были "позитивными". 

"Все эти разговоры спекулятивны и никак не связаны с нашими взаимоотношениями. Не было никакого официального обращения Зеленского. Я уверен, что во время следующего международного турне такая возможность будет, а у израильского правительства не будет никаких возражений", — резюмировал дипломат.

Ранее издание Times of Israel написало, что Израиль якобы отказал Зеленскому в визите в знак солидарности в связи с нападением ХАМАС, так как это "не ко времени".

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
  • На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа. 

Читайте также: Красный Крест требует от ХАМАС немедленно предоставить доступ к заложникам в секторе Газа

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийИзраильвойнасектор газахамасЕвгений Корнийчук
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