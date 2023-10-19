Генерал Петреус про наземну операцію ЦАХАЛ у секторі Гази: Це може бути Могадішо на стероїдах

Потенційна масштабна наземна операція Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази, ймовірно, займе роки, і це будуть криваві, виснажливі міські бої, вважає американський чотиризірковий генерал у відставці Девід Петреус. Свою думку про такий сценарій топветеран іракської та афганської кампаній США виклав у подкасті Politico Power Play.

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Колишній директор Центрального розвідуправління попередив: якщо ЦАХАЛ розпочне наземні бої в секторі, це "може дуже швидко перетворитися на Могадішо на стероїдах".

Він має на увазі інцидент 1993 року, коли в столиці Сомалі було збито три американські вертольоти Black Hawk, що спровокувало важкі міські бої американців (тих, які вижили, та групи порятунку) з бойовиками.

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"Якщо вони [ХАМАС] будуть настільки ж винахідливими в обороні, як і під час того жахливого, варварського, невимовного нападу, тоді ви побачите терористів-смертників, саморобні вибухові пристрої, засідки, міни-пастки, а міські умови не можуть бути складнішими", – сказав Петреус.

Командувач багатонаціональними силами в Іраку (2007-2008) та силами США й НАТО в Афганістані (2010-2011) каже, що йому "важко уявити складнішу ситуацію", ніж у секторі Гази.

"Ви не зможете перемогти у боротьбі з повстанцями [у густонаселеній міській забудові] за рік чи два. Зазвичай це займає десятиліття або більше, як ми бачили в Іраку та Афганістані", – зазначив він.

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За його словами, Ізраїлю вже зараз потрібен план відновлення сектору Гази та зміцнення там управління, як тільки він вважатиме, що битва з ХАМАС виграна.

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