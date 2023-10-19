Пентагон направив до берегів Ізраїлю флагманський корабель Шостого флоту США

Пентагон повідомив, що направив до берегів Ізраїлю флагманський корабель Шостого флоту США Mount Whitney.

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У повідомленні пресслужби Шостого флоту йдеться, що командний корабель USS Mount Whitney залишив 18 жовтня місце постійного базування в Гаете, Італія, щоб підтримати операції США у східній частині Середземного моря.

Корабель спрямований на посилення флотського угруповання США, яке вже розгорнуто біля берегів Ізраїлю як знак підтримки дій ЦАХАЛ проти терористів ХАМАС у секторі Гази.

10 жовтня до ізраїльського узбережжя наблизилася авіаносна ударна група американського авіаносця Gerald R. Ford, до якої входять ракетний крейсер Normandy, есмінці Thomas Hudner, Ramage, Carney та Roosevelt.

Також до східного Середземномор'я спрямовано ударну групу на чолі з авіаносцем Dwight Eisenhower.

Крім того, США заявили про посилення своїх авіаційних угруповань на Близькому Сході (до них входять винищувачі F-15, F-16 та А-10) та направленні в район Ізраїлю 2000 морських піхотинців із Сил швидкого реагування.

Внаслідок терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль, за офіційними даними, загинули понад 30 громадян США. За попередніми даними, декілька американців захоплено та вивезено у сектор Гази як заручників.

Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники від 150 до 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

За опублікованими даними, терористами ХАМАС під час нападу було вбито громадян Ізраїлю, США, Канади, Великої Британії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, насамперед серед цивільних.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

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