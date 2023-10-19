Пентагон направил к берегам Израиля флагманский корабль Шестого флота США

Пентагон сообщил, что направил к берегам Израиля флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney.

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В сообщении пресс-службы Шестого флота говорится, что командный корабль USS Mount Whitney покинул 18 октября место постоянного базирования в Гаэте, Италия, чтобы поддержать операции США в восточной части Средиземного моря.

Корабль направлен на усиление флотской группировки США, которая уже развернута у берегов Израиля как знак поддержки действий ЦАХАЛ против террористов ХАМАС в секторе Газа.

10 октября к израильскому побережью приблизилась авианосная ударная группа американского авианосца Gerald R. Ford, в которую входят ракетный крейсер Normandy, эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt.

Также в восточное Средиземноморье направлена ударная группа во главе с авианосцем Dwight Eisenhower.

Кроме того, США заявили об усилении своих авиационных группировок на Ближнем Востоке (в них входят истребители F-15, F-16 и А-10) и направлении в район Израиля 2000 морских пехотинцев из Сил быстрого реагирования.

В результате террористической атаки ХАМАС на Израиль, по официальным данным, погибли более 30 граждан США. Согласно предварительным данным, несколько американцев захвачены и увезены в сектор Газа как заложники.

При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников от 150 до 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

По опубликованным данным, террористами ХАМАС во время нападения были убиты граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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