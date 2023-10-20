Борис Джонсон: Російські головорізи в Авдіївці та джихадисти в Газі – голови однієї гідри
Російські головорізи, які штурмують зараз Авдіївку, та терористи ХАМАС із сектору Гази "морально ідентичні" і належать одній вісі зла, тому США та союзники повинні підтримувати сторони, які зазнали нападу, – Україну та Ізраїль, а не вибирати, кому з них "важливіше" допомагати. Про це пише в колонці для The Telegraph колишній глава британського уряду Борис Джонсон.
Йому "тривожно" чути голоси (особливо серед американських законодавців), які стверджують, що в глобальній боротьбі, що посилюється, потрібно зробити вибір: чи підтримувати Україну, чи Ізраїль, і в Конгресі є люди, які борються за перегляд/скорочення допомоги Україні заради більшої допомоги Ізраїлю.
"Це було б трагічною помилкою. Це було б невизнанням героїзму українців, які борються не просто за свою країну, а й за справу свободи в усьому світі", – написав Джонсон.
Він пояснює, що не можна не розуміти, – війна "численних ворогів" з Ізраїлем, "по суті, є тією самою боротьбою, яка відбувається в Україні протягом останніх десяти років".
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"Тут не може бути бінарного вибору з нульовою сумою – між допомогою українцям у боротьбі з Путіним та допомогою Ізраїлю у боротьбі з терористами ХАМАС. Коли ми дивимося на путінських головорізів в Авдіївці та головорізів-джихадистів у секторі Гази, ми бачимо різні голови однієї та однієї ж гідри", – написав британський експрем'єр.
Джонсону "не дивно", що Росія не засудила звірства терористів ХАМАС у новому нападі на Ізраїль і що російські ЗМІ проводять порівняння між ізраїльською блокадою сектору Гази та нацистською блокадою Ленінграда під час Другої світової війни.
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Прем'єр Британії у 2019-2022 роках додає: "Навряд чи випадково, що російський уряд підтримує такі добрі відносини з двома найбільш важливими глобальними спонсорами ХАМАС – Іраном і Сирією. Це тому, що путінська Росія, як і ХАМАС, розділяє нехтування законами війни".
"Не дивно, адже їхні цілі насправді одні й ті самі – зруйнувати ліберальну демократію. Діти, вбиті або депортовані з Маріуполя, є жертвами того ж варварства, що й діти, вбиті в кібуці Кфар-Аза. Зараз не час надавати пріоритет одній групі жертв. Вони обидві заслуговують на захист Заходу. Зараз ми боремося на два фронти, за одні й ті самі цінності, одні й ті самі ідеали, проти тих самих антидемократичних і терористичних сил", – написав Джонсон.
Він закликав американців допомогти захистити Ізраїль та допомогти врятувати Україну, бо "обрати одного було б зрадою обох".
- Reuters пише, що президент США Байден, який заявив, що "США подбають і про Ізраїль, і про Україну", запросив у Конгресу ще $60 млрд для України й $14 млрд для Ізраїлю.
- За словами Байдена, Путін та ХАМАС мають спільну мету – знищити сусідню демократію.
- Президент Зеленський написав Байдену, що "світ розраховує на лідерство Америки".
- Видання Axios з посиланням на анонімів написало, що США "передадуть Ізраїлю 155-мм артснаряди, які спочатку були призначені для України".
- Відставний американський генерал Петреус попереджає про наземну операцію ЦАХАЛ у Газі: "Це може бути Могадішо на стероїдах".
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