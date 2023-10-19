Axios: США передадуть Ізраїлю 155-мм артснаряди, початково призначені для України

Американське видання Axios, посилаючись на трьох неназваних ізраїльських чиновників, написало, що США нібито нададуть Ізраїлю артилерійські снаряди, які були призначені для України.

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За словами ізраїльських чиновників, знайомих із ситуацією, Пентагон планує відправити Ізраїлю "десятки тисяч" 155-мм артилерійських снарядів із резервних запасів США.

Видання пише, що Міноборони Ізраїлю та ЦАХАЛ заявили своїм американським колегам, що їм "терміново потрібні" артснаряди для підготовки до наземної операції в секторі Газа та на тлі потенційної ескалації з боку Хезболли вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Офіційні особи США припустили, що перенаправлення снарядів не вплине на здатність України продовжувати боротися з російськими військами, пишуть журналісти.

Axios припускає, що йдеться про боєприпаси з арсеналу США, який зберігається в Ізраїлі в рамках угоди між двома країнами. Доступ до місць зберігання зброї мають лише військові США, але договір між країнами передбачає, що Ізраїль може використовувати ці боєприпаси у разі війни за умови схвалення з боку Штатів.

16 жовтня президент США Джо Байден заявив, що його країна зможе одночасно допомагати як Україні, так і Ізраїлю. У Білому домі заявили, що новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України "значно перевищуватиме $2 млрд".

Сьогодні до Ізраїлю прибув перший борт із американськими бронемашинами для ЦАХАЛ.

7 жовтня 2023 ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

ЦАХАЛ регулярно повідомляє про ліквідацію низки командирів ХАМАС.

Сьогодні міністр оборони Ізраїлю повідомив військам на кордоні із сектором Газа, що незабаром надійде наказ про старт наземної операції.

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