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Axios: США передадуть Ізраїлю 155-мм артснаряди, початково призначені для України

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19.10.2023, 23:06
Axios: США передадуть Ізраїлю 155-мм артснаряди, початково призначені для України - Фото
Снаряди калібру 155 мм на заводі Rheinmetall (Фото - EPA)

Американське видання Axios, посилаючись на трьох неназваних ізраїльських чиновників, написало, що США нібито нададуть Ізраїлю артилерійські снаряди, які були призначені для України.

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За словами ізраїльських чиновників, знайомих із ситуацією, Пентагон планує відправити Ізраїлю "десятки тисяч" 155-мм артилерійських снарядів із резервних запасів США.

Видання пише, що Міноборони Ізраїлю та ЦАХАЛ заявили своїм американським колегам, що їм "терміново потрібні" артснаряди для підготовки до наземної операції в секторі Газа та на тлі потенційної ескалації з боку Хезболли вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Офіційні особи США припустили, що перенаправлення снарядів не вплине на здатність України продовжувати боротися з російськими військами, пишуть журналісти.

Axios припускає, що йдеться про боєприпаси з арсеналу США, який зберігається в Ізраїлі в рамках угоди між двома країнами. Доступ до місць зберігання зброї мають лише військові США, але договір між країнами передбачає, що Ізраїль може використовувати ці боєприпаси у разі війни за умови схвалення з боку Штатів.

16 жовтня президент США Джо Байден заявив, що його країна зможе одночасно допомагати як Україні, так і Ізраїлю. У Білому домі заявили, що новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України "значно перевищуватиме $2 млрд".

Сьогодні до Ізраїлю прибув перший борт із американськими бронемашинами для ЦАХАЛ.

  • 7 жовтня 2023 ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • ЦАХАЛ регулярно повідомляє про ліквідацію низки командирів ХАМАС.
  • Сьогодні міністр оборони Ізраїлю повідомив військам на кордоні із сектором Газа, що незабаром надійде наказ про старт наземної операції.

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Оксана Житнюк
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