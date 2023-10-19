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До Ізраїлю прибув перший борт з американськими бронемашинами для ЦАХАЛ – відео

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 18:12
До Ізраїлю прибув перший борт з американськими бронемашинами для ЦАХАЛ – відео - Фото
Фото - Міністерство оборони Ізраїлю

Міністерство оборони Ізраїлю повідомило про отримання від США першої партії броньованих позашляховиків для ЦАХАЛ. Відомство опублікувало відео з американським бортом, який доставив техніку до Ізраїлю.

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Міноборони Ізраїлю повідомило, що позашляховики передаються для заміни тих машин, які було пошкоджено під час війни.

Це постачання – частина масштабної операції із закупівель. На даний момент підписано замовлення на придбання в Ізраїлі та за кордоном транспортних засобів та важкого обладнання на суму понад 400 млн шекелів (близько $99 млн), повідомили у відомстві.

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • ЦАХАЛ регулярно повідомляє про ліквідацію низки командирів ХАМАС.

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Оксана Житнюк
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