До Ізраїлю прибув перший борт з американськими бронемашинами для ЦАХАЛ – відео

Міністерство оборони Ізраїлю повідомило про отримання від США першої партії броньованих позашляховиків для ЦАХАЛ. Відомство опублікувало відео з американським бортом, який доставив техніку до Ізраїлю.

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Міноборони Ізраїлю повідомило, що позашляховики передаються для заміни тих машин, які було пошкоджено під час війни.

Це постачання – частина масштабної операції із закупівель. На даний момент підписано замовлення на придбання в Ізраїлі та за кордоном транспортних засобів та важкого обладнання на суму понад 400 млн шекелів (близько $99 млн), повідомили у відомстві.

The Israel Ministry of Defense recently received a cargo plane from the United States, carrying the initial shipment of armored vehicles designated for use by the Israel Defense Forces (IDF). They are being transferred to the IDF to replace vehicles damaged during the war. pic.twitter.com/4mweS5dQpz — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 19, 2023

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

ЦАХАЛ регулярно повідомляє про ліквідацію низки командирів ХАМАС.

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