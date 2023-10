До Ізраїлю прибув перший борт з американськими бронемашинами для ЦАХАЛ – відео

Міністерство оборони Ізраїлю повідомило про отримання від США першої партії броньованих позашляховиків для ЦАХАЛ. Відомство опублікувало відео з американським бортом, який доставив техніку до Ізраїлю.

Міноборони Ізраїлю повідомило, що позашляховики передаються для заміни тих машин, які було пошкоджено під час війни.

Це постачання – частина масштабної операції із закупівель. На даний момент підписано замовлення на придбання в Ізраїлі та за кордоном транспортних засобів та важкого обладнання на суму понад 400 млн шекелів (близько $99 млн), повідомили у відомстві.

