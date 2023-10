В Израиль прибыл первый борт с американскими бронемашинами для ЦАХАЛ – видео

Министерство обороны Израиля сообщило о получении от США первой партии бронированных джипов для ЦАХАЛ. Ведомство опубликовало видео с американским бортом, который доставил технику в Израиль.

Минобороны Израиля сообщило, что джипы передаются для замены тех машин, которые были повреждены во время войны.

Эта поставка – часть масштабной операции по закупкам. На данный момент подписаны заказы на приобретение в Израиле и за рубежом транспортных средств и тяжелого оборудования на сумму более 400 млн шекелей (около $99 млн), сообщили в ведомстве.

