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В Израиль прибыл первый борт с американскими бронемашинами для ЦАХАЛ – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 18:12
В Израиль прибыл первый борт с американскими бронемашинами для ЦАХАЛ – видео - Фото
Фото - Министерство обороны Израиля

Министерство обороны Израиля сообщило о получении от США первой партии бронированных джипов для ЦАХАЛ. Ведомство опубликовало видео с американским бортом, который доставил технику в Израиль.

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Минобороны Израиля сообщило, что джипы передаются для замены тех машин, которые были повреждены во время войны.

Эта поставка – часть масштабной операции по закупкам. На данный момент подписаны заказы на приобретение в Израиле и за рубежом транспортных средств и тяжелого оборудования на сумму более 400 млн шекелей (около $99 млн), сообщили в ведомстве.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
  • ЦАХАЛ регулярно сообщает о ликвидации ряда командиров ХАМАС.

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Оксана Житнюк
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