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Байден запевняє, що США зможуть допомагати Україні та Ізраїлю: Ми наймогутніша нація у світі

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 06:16
Байден запевняє, що США зможуть допомагати Україні та Ізраїлю: Ми наймогутніша нація у світі - Фото
Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден заявив, що його країна зможе одночасно допомагати як Україні, так Ізраїлю. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CBS News.

За його словами, Вашингтон здатний одночасно допомагати Україні й Ізраїлю, а проблем із підтримкою не виникне.

"Заради Бога, ми – США, наймогутніша нація в історії – не у світі, у світовій історії. Ми можемо подбати і про те, і про інше, зберігаючи разом з тим нашу спільну міжнародну оборону", – сказав Байден.

Він зазначив, що війни в Україні та Ізраїлі "у переважній більшості пов'язані".

Американський лідер сказав, що однією з його цілей було завадити диктатору Володимиру Путіну окупувати Україну.

"Уявіть собі, що сталося б зараз, якби він зміг досягти успіху. Ви коли-небудь знали про велику війну в Європі, в яку ми не були втягнуті? Ми не хочемо, щоб це сталося. І Україна має вирішальне значення у забезпеченні того, щоб це сталося", – резюмував він.

  • 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
  • Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" і схвалити допомогу Україні.
  • Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

Читайте також: Блінкен підтвердив Кулебі: США залишаються зосередженими на допомозі Україні

Дмитро Гриниченко
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Джо Байденвійнаволодимир путінІзраїльвійськова допомога
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