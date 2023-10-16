Байден запевняє, що США зможуть допомагати Україні та Ізраїлю: Ми наймогутніша нація у світі
Президент США Джо Байден заявив, що його країна зможе одночасно допомагати як Україні, так Ізраїлю. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CBS News.
"Заради Бога, ми – США, наймогутніша нація в історії – не у світі, у світовій історії. Ми можемо подбати і про те, і про інше, зберігаючи разом з тим нашу спільну міжнародну оборону", – сказав Байден.
Він зазначив, що війни в Україні та Ізраїлі "у переважній більшості пов'язані".
Американський лідер сказав, що однією з його цілей було завадити диктатору Володимиру Путіну окупувати Україну.
"Уявіть собі, що сталося б зараз, якби він зміг досягти успіху. Ви коли-небудь знали про велику війну в Європі, в яку ми не були втягнуті? Ми не хочемо, щоб це сталося. І Україна має вирішальне значення у забезпеченні того, щоб це сталося", – резюмував він.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
- Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" і схвалити допомогу Україні.
- Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.
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