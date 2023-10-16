Байден запевняє, що США зможуть допомагати Україні та Ізраїлю: Ми наймогутніша нація у світі

Президент США Джо Байден заявив, що його країна зможе одночасно допомагати як Україні, так Ізраїлю. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CBS News.

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За його словами, Вашингтон здатний одночасно допомагати Україні й Ізраїлю, а проблем із підтримкою не виникне.

"Заради Бога, ми – США, наймогутніша нація в історії – не у світі, у світовій історії. Ми можемо подбати і про те, і про інше, зберігаючи разом з тим нашу спільну міжнародну оборону", – сказав Байден.

Він зазначив, що війни в Україні та Ізраїлі "у переважній більшості пов'язані".

Американський лідер сказав, що однією з його цілей було завадити диктатору Володимиру Путіну окупувати Україну.

"Уявіть собі, що сталося б зараз, якби він зміг досягти успіху. Ви коли-небудь знали про велику війну в Європі, в яку ми не були втягнуті? Ми не хочемо, щоб це сталося. І Україна має вирішальне значення у забезпеченні того, щоб це сталося", – резюмував він.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" і схвалити допомогу Україні.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

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