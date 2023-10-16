Байден уверяет, что США смогут помогать Украине и Израилю: Мы самая могущественная нация

Президент США Джо Байден заявил, что его страна сможет одновременно помогать как Украине, так и Израилю. Об этом он сообщил в интервью каналу CBS News.

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По его словам, Вашингтон способен одновременно помогать Украине и Израилю, а проблем с поддержкой не возникнет.

"Ради Бога, мы — США, самая могущественная нация в истории — не в мире, в мировой истории. Мы можем позаботиться и о том, и о другом, сохраняя при этом нашу общую международную оборону", — сказал Байден.

Он отметил, что войны в Украине и Израиле "в подавляющем большинстве связаны".

Американский лидер сказал, что одной из его целей было помешать диктатору Владимиру Путину оккупировать Украину.

"Представьте себе, что произошло бы сейчас, если бы он смог добиться успеха. Вы когда-нибудь знали о большой войне в Европе, в которую мы не были втянуты? Мы не хотим, чтобы это произошло. И Украина имеет решающее значение в обеспечении того, чтобы это произошло", — резюмировал он.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

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