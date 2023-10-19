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Міністр оборони Ізраїлю – бригаді на кордоні: Незабаром побачите Газу зсередини, буде наказ

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 20:04
Міністр оборони Ізраїлю – бригаді на кордоні: Незабаром побачите Газу зсередини, буде наказ - Фото
Ізраїльські солдати з 84 бригади (Ілюстративне фото: EPA)

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив військам на кордоні із сектором Гази, що незабаром надійде наказ увійти на територію, підконтрольну терористичному угрупуванню ХАМАС. Слова посадовця передає ізраїльське ЗМІ The Times of Israel.

"Ви зараз бачите Газу здалеку, незабаром ви побачите її зсередини", — сказав Галлант солдатам 84 бригади "Гіваті" (з івриту "Гірська бригада").

Посадовець додав, що відповідний наказ прийде.

"Гіваті" – піхотна бригада Армії оборони Ізраїлю, сформована у 1947 році.

Ця бригада дислокувалась у секторі Гази до виходу ізраїльських сил у 2005-му.

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • ЦАХАЛ регулярно повідомляє про ліквідацію низки командирів ХАМАС.

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Артем Джеріпа
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ІзраїльХАМАСЦАХАЛЙоав ГаллантГаза
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