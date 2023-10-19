Министр обороны Израиля – бригаде на границе: Скоро увидите Газу изнутри, будет приказ
19.10.2023, 20:04
Израильские солдаты из 84 бригады (Иллюстративное фото: EPA)
Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил войскам на границе с сектором Газа, что вскоре поступит приказ войти на территорию, подконтрольную террористической группировке ХАМАС. Слова чиновника передает израильское СМИ The Times of Israel.
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"Вы сейчас видите Газу издалека, вскоре вы увидите ее изнутри", – сказал Галлант солдатам 84 бригады "Гивати" (с иврита "Горная бригада").
Чиновник добавил, что соответствующий приказ придет.
"Гивати" – пехотная бригада Армии обороны Израиля, сформированная в 1947 году.
Эта бригада дислоцировалась в секторе Газа до выхода израильских сил в 2005-м.
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