Министр обороны Израиля – бригаде на границе: Скоро увидите Газу изнутри, будет приказ

Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил войскам на границе с сектором Газа, что вскоре поступит приказ войти на территорию, подконтрольную террористической группировке ХАМАС. Слова чиновника передает израильское СМИ The Times of Israel.

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"Вы сейчас видите Газу издалека, вскоре вы увидите ее изнутри", – сказал Галлант солдатам 84 бригады "Гивати" (с иврита "Горная бригада").

Чиновник добавил, что соответствующий приказ придет.

"Гивати" – пехотная бригада Армии обороны Израиля, сформированная в 1947 году.

Эта бригада дислоцировалась в секторе Газа до выхода израильских сил в 2005-м.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

ЦАХАЛ регулярно сообщает о ликвидации ряда командиров ХАМАС.

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