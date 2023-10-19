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Министр обороны Израиля – бригаде на границе: Скоро увидите Газу изнутри, будет приказ

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 20:04
Министр обороны Израиля – бригаде на границе: Скоро увидите Газу изнутри, будет приказ - Фото
Израильские солдаты из 84 бригады (Иллюстративное фото: EPA)

Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил войскам на границе с сектором Газа, что вскоре поступит приказ войти на территорию, подконтрольную террористической группировке ХАМАС. Слова чиновника передает израильское СМИ The Times of Israel.

"Вы сейчас видите Газу издалека, вскоре вы увидите ее изнутри", – сказал Галлант солдатам 84 бригады "Гивати" (с иврита "Горная бригада").

Чиновник добавил, что соответствующий приказ придет.

"Гивати" – пехотная бригада Армии обороны Израиля, сформированная в 1947 году.

Эта бригада дислоцировалась в секторе Газа до выхода израильских сил в 2005-м.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
  • ЦАХАЛ регулярно сообщает о ликвидации ряда командиров ХАМАС.

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Артём Джерипа
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ЦахалИзраильхамасгазаЙоав Галлант
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