Axios: США передадут Израилю 155-мм артснаряды, изначально предназначенные для Украины
Американское издание Axios, ссылаясь на трех неназванных израильских чиновников, написало, что США якобы предоставят Израилю артиллерийские снаряды, которые изначально были предназначены для Украины.
По словам израильских чиновников, знакомых с ситуацией, Пентагон планирует отправить Израилю "десятки тысяч" 155-мм артиллерийских снарядов из резервных запасов США.
Издание пишет, что Минобороны Израиля и ЦАХАЛ заявили своим американским коллегам, что им "срочно нужны" артснаряды для подготовки к наземной операции в секторе Газа и в свете потенциальной эскалации со стороны Хезболлы вдоль израильско-ливанской границы.
Официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов не окажет немедленного влияния на способность Украины продолжать бороться с российскими войсками, пишут журналисты.
Axios предполагает, что речь идет о боеприпасах из арсенала США, который хранится в Израиле в рамках соглашения между двумя странами. Доступ к местам хранения оружия есть только у военных США, но договор между странами предусматривает, что Израиль может использовать эти боеприпасы в случае войны при условии одобрения со стороны Штатов.
16 октября президент США Джо Байден заявил, что его страна сможет одновременно помогать как Украине, так и Израилю. В Белом доме заявили, что новый пакет военной помощи для Израиля и Украины будет "значительно превышать $2 млрд".
Сегодня в Израиль прибыл первый борт с американскими бронемашинами для ЦАХАЛ.
- 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
- ЦАХАЛ регулярно сообщает о ликвидации ряда командиров ХАМАС.
- Сегодня министр обороны Израиля сообщил войскам на границе с сектором Газа, что вскоре поступит приказ о старте наземной операции.
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