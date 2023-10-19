Axios﻿: США передадут Израилю 155-мм артснаряды, изначально предназначенные для Украины

Американское издание Axios, ссылаясь на трех неназванных израильских чиновников, написало, что США якобы предоставят Израилю артиллерийские снаряды, которые изначально были предназначены для Украины.

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По словам израильских чиновников, знакомых с ситуацией, Пентагон планирует отправить Израилю "десятки тысяч" 155-мм артиллерийских снарядов из резервных запасов США.

Издание пишет, что Минобороны Израиля и ЦАХАЛ заявили своим американским коллегам, что им "срочно нужны" артснаряды для подготовки к наземной операции в секторе Газа и в свете потенциальной эскалации со стороны Хезболлы вдоль израильско-ливанской границы.

Официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов не окажет немедленного влияния на способность Украины продолжать бороться с российскими войсками, пишут журналисты.

Axios предполагает, что речь идет о боеприпасах из арсенала США, который хранится в Израиле в рамках соглашения между двумя странами. Доступ к местам хранения оружия есть только у военных США, но договор между странами предусматривает, что Израиль может использовать эти боеприпасы в случае войны при условии одобрения со стороны Штатов.

16 октября президент США Джо Байден заявил, что его страна сможет одновременно помогать как Украине, так и Израилю. В Белом доме заявили, что новый пакет военной помощи для Израиля и Украины будет "значительно превышать $2 млрд".

Сегодня в Израиль прибыл первый борт с американскими бронемашинами для ЦАХАЛ.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

ЦАХАЛ регулярно сообщает о ликвидации ряда командиров ХАМАС.

Сегодня министр обороны Израиля сообщил войскам на границе с сектором Газа, что вскоре поступит приказ о старте наземной операции.

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