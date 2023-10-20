Байден: Путін і ХАМАС мають спільну мету – знищити сусідню демократію

Президент США Джо Байден у спеціальному зверненні до американців засудив дії російського диктатора Володимира Путіна та терористичного угрупування ХАМАС, заявивши, що їх обох об'єднує прагнення до знищення сусідньої демократії.

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"ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але у них є дещо спільне: вони обидвоє хочуть повністю знищити сусідню демократію", – сказав американський лідер.

За словами Байдена, коли терористи не розплачуються за терор, а диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті й агресії.

Президент США уточнив, що конфлікти можуть здаватися далекими та незначними для американців, але забезпечення успіху Ізраїлю й України життєво важливе для національної безпеки Америки.

"Американські союзи – це те, що забезпечує безпеку нас, Америки. Американські цінності – це те, що робить нас партнером, з яким інші країни хочуть працювати. Наражати все це на ризик, якщо ми підемо з України, якщо ми повернемося спиною до Ізраїлю – це просто не варте того", – додав Байден.

Байден проситиме Конгрес схвалити додаткове фінансування для України на $60 млрд, пише ряд американських ЗМІ.

США залишаються зосередженими на допомозі Україні протистояти агресії РФ, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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