Байден: Путін і ХАМАС мають спільну мету – знищити сусідню демократію
Президент США Джо Байден у спеціальному зверненні до американців засудив дії російського диктатора Володимира Путіна та терористичного угрупування ХАМАС, заявивши, що їх обох об'єднує прагнення до знищення сусідньої демократії.
"ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але у них є дещо спільне: вони обидвоє хочуть повністю знищити сусідню демократію", – сказав американський лідер.
За словами Байдена, коли терористи не розплачуються за терор, а диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті й агресії.
Президент США уточнив, що конфлікти можуть здаватися далекими та незначними для американців, але забезпечення успіху Ізраїлю й України життєво важливе для національної безпеки Америки.
"Американські союзи – це те, що забезпечує безпеку нас, Америки. Американські цінності – це те, що робить нас партнером, з яким інші країни хочуть працювати. Наражати все це на ризик, якщо ми підемо з України, якщо ми повернемося спиною до Ізраїлю – це просто не варте того", – додав Байден.
- Байден проситиме Конгрес схвалити додаткове фінансування для України на $60 млрд, пише ряд американських ЗМІ.
- США залишаються зосередженими на допомозі Україні протистояти агресії РФ, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
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