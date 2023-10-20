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Байден: Путин и ХАМАС имеют общую цель – уничтожить соседнюю демократию

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 06:50
Байден: Путин и ХАМАС имеют общую цель – уничтожить соседнюю демократию - Фото
Джо Байден (Скриншот)

Президент США Джо Байден в специальном обращении к американцам осудил действия российского диктатора Владимира Путина и террористической группировки ХАМАС, заявив, что их обоих объединяет стремление к уничтожению соседней демократии.

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но у них есть кое-что общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию", – сказал американский лидер.

По словам Байдена, когда террористы не расплачиваются за террор, а диктаторы не расплачиваются за агрессию, они несут еще больше хаоса, смерти и агрессии.

Президент США уточнил, что конфликты могут показаться далекими и незначительными для американцев, но обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для национальной безопасности Америки.

"Американские союзы – это то, что обеспечивает безопасность нас, Америки. Американские ценности – это то, что делает нас партнером, с которым другие страны хотят работать. Подвергать все это риску, если мы уйдем из Украины, если мы вернемся спиной в Израиль – это просто того не стоит", – добавил Байден.

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Милана Головань
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