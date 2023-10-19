NBC News: Байден хоче направити Україні ще $60 млрд допомоги. Це має затвердити Конгрес
19.10.2023, 07:23
Джо Байден (Фото: EPA/MIRIAM ALSTER)
Президент США Джо Байден проситиме Конгрес схвалити додаткове фінансування для України на $60 млрд. Про це повідомив канал NBC News із посиланням на власні джерела.
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За словами співрозмовників видання, цього тижня Білий дім направить додатковий запит на фінансування України $60 млрд.
Решта запиту включатиме приблизно $40 млрд на допомогу Ізраїлю, Тайваню, а також зміцнення кордону з Мексикою.
Подання пакету на розгляд Конгресу очікується 20 жовтня.
Додаткове фінансування заплановане на наступний фінансовий рік, що закінчується у вересні 2024 року.
Після подання до Конгресу пакети мають схвалити Сенат та Палата представників США.
- 11 жовтня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
- Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на півроку.
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