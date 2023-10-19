NBC News: Байден хоче направити Україні ще $60 млрд допомоги. Це має затвердити Конгрес

Президент США Джо Байден проситиме Конгрес схвалити додаткове фінансування для України на $60 млрд. Про це повідомив канал NBC News із посиланням на власні джерела.

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За словами співрозмовників видання, цього тижня Білий дім направить додатковий запит на фінансування України $60 млрд.

Решта запиту включатиме приблизно $40 млрд на допомогу Ізраїлю, Тайваню, а також зміцнення кордону з Мексикою.

Подання пакету на розгляд Конгресу очікується 20 жовтня.

Додаткове фінансування заплановане на наступний фінансовий рік, що закінчується у вересні 2024 року.

Після подання до Конгресу пакети мають схвалити Сенат та Палата представників США.

11 жовтня 2023 року США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на півроку.

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