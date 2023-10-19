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NBC News: Байден хочет направить Украине еще $60 млрд. Это должен утвердить Конгресс

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 07:23
NBC News: Байден хочет направить Украине еще $60 млрд. Это должен утвердить Конгресс - Фото
Джо Байден (Фото: EPA/MIRIAM ALSTER)

Президент США Джо Байден будет просить Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины на $60 млрд. Об этом сообщил канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, на этой неделе Белый дом направит дополнительный запрос на финансирование Украины в $60 млрд.
Остальная часть запроса будет включать примерно $40 млрд на помощь Израилю, Тайваню, а также укрепление границы с Мексикой. 

Подача пакета на рассмотрение Конгресса ожидается 20 октября. 

Дополнительное финансирование запланировано на следующий финансовый год, который заканчивается в сентябре 2024 года.  

После подачи в Конгресс пакеты должны одобрить Сенат и Палата представителей США.

  • 11 октября 2023 года США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.
  • 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

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Дмитрий Гриниченко
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