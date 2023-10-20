Фон дер Ляєн: 93% військової техніки ХАМАС отримує від Ірану
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 93% військової техніки, яку нині мають на озброєнні терористи ХАМАС, надходить їм з Ірану. Її цитує FAZ.
"Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Ірану", – сказала вона.
Фон дер Ляєн зазначила, що ризик поширення війни між ХАМАС та Ізраїлем на Близький Схід є "реальним".
Президентка Єврокомісії нагадала, що Іран також регулярно надає військову допомогу Росії, яка використовує іранське озброєння, зокрема дрони-камікадзе, проти мирних українців.
За її словами, Росія та ХАМАС "мають однакову сутність".
"Росія і ХАМАС схожі. Як сказав президент Зеленський, їхня сутність одна: вони свідомо прагнуть вбити мирних жителів і дітей, взяти їх у заручники. Це варварський спосіб боротьби", – сказала фон дер Ляєн.
- Президент Володимир Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки терористів ХАМАС на Ізраїль.
- Представник адміністрації Байдена Джон Кірбі заявив, що Іран є співучасником нападу ХАМАС на Ізраїль, хоча Білий дім не має доказів цього.
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