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Фон дер Ляєн: 93% військової техніки ХАМАС отримує від Ірану

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 10:41
Фон дер Ляєн: 93% військової техніки ХАМАС отримує від Ірану - Фото
Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 93% військової техніки, яку нині мають на озброєнні терористи ХАМАС, надходить їм з Ірану. Її цитує FAZ.

"Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Ірану", – сказала вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що ризик поширення війни між ХАМАС та Ізраїлем на Близький Схід є "реальним".

Президентка Єврокомісії нагадала, що Іран також регулярно надає військову допомогу Росії, яка використовує іранське озброєння, зокрема дрони-камікадзе, проти мирних українців.

За її словами, Росія та ХАМАС "мають однакову сутність". 

"Росія і ХАМАС схожі. Як сказав президент Зеленський, їхня сутність одна: вони свідомо прагнуть вбити мирних жителів і дітей, взяти їх у заручники. Це варварський спосіб боротьби", – сказала фон дер Ляєн.

  • Президент Володимир Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки терористів ХАМАС на Ізраїль.
  • Представник адміністрації Байдена Джон Кірбі заявив, що Іран є співучасником нападу ХАМАС на Ізраїль, хоча Білий дім не має доказів цього.

Читайте також: Байден: Іран відповість за те, що підтримує Росію та ХАМАС, ми доб'ємося цього

Мілана Головань
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війнаІранІзраїльУрсула фон дер ЛяєнХАМАС
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