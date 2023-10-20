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Байден: Іран відповість за те, що підтримує Росію та ХАМАС, ми доб'ємося цього

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20.10.2023, 09:17
Байден: Іран відповість за те, що підтримує Росію та ХАМАС, ми доб'ємося цього - Фото
Джо Байден (Фото: ЕРА, JONATHAN ERNS)

Президент США Джо Байден під час історичного звернення до американців заявив, що Сполучені Штати притягнуть до відповідальності Іран, який підтримує РФ у війні проти України та ХАМАС – проти Ізраїлю.

"Іран підтримує Росію, яка напала на Україну, підтримує ХАМАС та інші терористичні угруповання на Близькому Сході. І ми, Сполучені Штати, притягнемо його до відповідальності, скажу я", – наголосив американський президент.

Байден, який щойно повернувся з Ізраїлю, сказав, що "його серце розбите" через події та жертви на Близькому Сході.

Він також наголосив на тому, як українці постраждали після російського вторгнення: "Ми не забули про масові поховання, знайдені тіла зі слідами тортур, зґвалтування, які росіяни використовували як зброю, і тисячі й тисячі українських дітей, насильно вивезених до Росії, вкрадених у батьків".

У тій самій промові він пояснював, що підтримка України "життєво важлива" для національної безпеки США. За його словами, це "розумні інвестиції, які принесуть дивіденди для американської безпеки протягом кількох поколінь".

Тоді ж він наголосив, що надішле до Конгресу нагальний бюджетний запит для фінансування потреб американської національної безпеки, "щоб підтримати наших критично важливих партнерів, зокрема Ізраїль та Україну". За даними низки ЗМІ, зокрема Reuters, Байден проситиме $60 млрд для України.

  • Президент Володимир Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки терористів ХАМАС на Ізраїль.
  • Представник адміністрації Байдена Джон Кірбі заявив, що Іран є співучасником нападу ХАМАС на Ізраїль, хоча Білий дім не має доказів цього.
  • Щодня Росія обстрілює Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed, які спричиняють смерті, руйнування інфраструктури та забирають життя українців.

Читайте також: Байден: Путін і ХАМАС мають спільну мету – знищити сусідню демократію

Мілана Головань
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Джо БайденвійнаІранХАМАС
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