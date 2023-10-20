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Байден: Иран ответит за то, что поддерживает Россию и ХАМАС, мы добьемся этого

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 09:17
Байден: Иран ответит за то, что поддерживает Россию и ХАМАС, мы добьемся этого - Фото
Джо Байден (Фото: ЕРА, JONATHAN ERNS)

Президент США Джо Байден во время исторического обращения к американцам заявил, что Соединенные Штаты привлекут к ответственности Иран, поддерживающий РФ в войне против Украины и ХАМАС – против Израиля.

"Иран поддерживает напавшую на Украину Россию, поддерживает ХАМАС и другие террористические группировки на Ближнем Востоке. И мы, Соединенные Штаты, привлечем его к ответственности, скажу я", – подчеркнул американский президент.

Байден, только что вернувшийся из Израиля, сказал, что "его сердце разбито" из-за событий и жертв на Ближнем Востоке.

Он также отметил, как украинцы пострадали после российского вторжения: "Мы не забыли о массовых захоронениях, найденных телах со следами пыток, изнасилованиях, которые россияне использовали как оружие, и тысячах и тысячах украинских детей, насильственно вывезенных в Россию, украденных у родителей".

В той же речи он объяснял, что поддержка Украины "жизненно важна" для национальной безопасности США. По его словам, это "умные инвестиции, которые принесут дивиденды для американской безопасности в течение нескольких поколений".

Тогда же он подчеркнул, что пришлет в Конгресс неотложный бюджетный запрос для финансирования потребностей американской национальной безопасности, "чтобы поддержать наших критически важных партнеров, в том числе Израиль и Украину". По данным ряда СМИ, в частности Reuters, Байден будет просить $60 млрд для Украины.

  • Президент Владимир Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке террористов ХАМАС на Израиль.
  • Представитель администрации Байдена Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником нападения ХАМАС на Израиль, хотя у Белого дома нет доказательств этого.
  • Каждый день Россия обстреливает Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed, которые приводят к смерти, разрушениям инфраструктуры и уносят жизни украинцев.

Читайте также: Байден: Путин и ХАМАС имеют общую цель – уничтожить соседнюю демократию

Милана Головань
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