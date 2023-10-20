Генштаб: У Авдеевки за сутки РФ потеряла 900 человек, и более 150 единиц техники — карта

В районе Авдеевки российские оккупанты за минувшие сутки потеряли около 900 человек убитыми и ранеными, а также более 150 единиц бронетехники. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили более 30 атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также 12 атак в районе Надии Луганской области.

В районе Кременной Силы обороны не допустили потери позиций вблизи Макеевки Луганской области.

Под Бахмутом враг безуспешно пытался отбить Клещеевку, ВСУ продолжают штурмы на южном фланге, закрепляются, наносят захватчикам потери.

Армия России возобновила наступление на Авдеевку, пытается окружить город — за прошлые сутки оккупанты потеряли убитыми и ранеными почти 900 человек, повреждено почти 50 танков и более 100 единиц бронетехники, также безуспешными были атаки в районах Новокалинового, Степового и Северного.

Кроме этого, при поддержке авиации было 16 попыток провальных штурмов в районе Марьинки. Отбиты атаки в районах Золотой Нивы и Старомайорского на Времевском выступе.

В Запорожской области ВСУ не потеряли позиции вблизи Вербового, одновременно продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, истощают противника вдоль линии фронта.

Украинская авиация нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также четыре — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и техники, две тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и 13 единиц артиллерии.

18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работино.

Спикер Таврийского направления заявил, что захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.

17 октября в ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются штурмовать район Авдеевки большими группами пехоты и хотят окружить город.

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