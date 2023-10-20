Генштаб: Біля Авдіївки за добу Росія втратила 900 осіб і понад 150 одиниць техніки — карта

У районі Авдіївки російські окупанти за минулу добу втратили близько 900 осіб убитими й пораненими, а також понад 150 одиниць бронетехніки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 90 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили понад 30 атак у районах Синьківки й Іванівки Харківської області, а також 12 атак у районі Надії Луганської області.

У районі Кремінної Сили оборони не допустили втрати позицій поблизу Макіївки Луганської області.

Під Бахмутом ворог без успіху намагався відбити Кліщіївку, ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі, закріплюються, завдають загарбникам втрат.

Армія Росії відновила наступ на Авдіївку, намагається оточити місто — минулої доби окупанти втратили вбитими й пораненими майже 900 осіб, пошкоджено майже 50 танків і понад 100 одиниць бронетехніки, також безрезультатними були атаки в районах Новокалинового, Степового та Сєверного.

Окрім цього, за підтримки авіації було 16 спроб провальних штурмів у районі Мар'їнки. Відбито атаки в районах Золотої Ниви та Старомайорського на Времівському виступі.

У Запорізькій області ЗСУ не втратили позиції поблизу Вербового, одночасно продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, виснажують противника вздовж лінії фронту.

Українська авіація завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й техніки, а також чотири по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники й артилеристи вразили пункт управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та техніки, дві важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек" і 13 одиниць артилерії.

18 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного.

Спікер Таврійського напрямку заявив, що загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.

17 жовтня у ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються штурмувати район Авдіївки великими групами піхоти й хочуть оточити місто.

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