Рекордные потери России: ВСУ уничтожили 1380 россиян, 55 танков и 153 единицы техники
20.10.2023, 07:59
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 1380 российских оккупантов, 55 танков и 153 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что враг наступает в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Времевского выступа и Вербового, за сутки произошло 90 боевых столкновений.
Общие потери армии РФ за время большой войны составили:
— личного состава — 292060 (+1380),
— танков — 5047 (+55),
— боевых бронированных машин — 9557 (+120),
— артиллерийских систем — 7012 (+29),
— РСЗО — 822 (+4),
— средств ПВО — 548,
— самолетов — 320,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5326 (+8),
— крылатых ракет — 1535 (+1),
— кораблей/катеров — 20,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 9370 (+33),
— специальной техники — 985.
- 18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работино.
- Спикер Таврийского направления заявил, что захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.
- 17 октября в ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются штурмовать район Авдеевки большими группами пехоты и хотят окружить город.
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