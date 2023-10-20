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Рекордные потери России: ВСУ уничтожили 1380 россиян, 55 танков и 153 единицы техники

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20.10.2023, 07:59
Рекордные потери России: ВСУ уничтожили 1380 россиян, 55 танков и 153 единицы техники - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 1380 российских оккупантов, 55 танков и 153 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что враг наступает в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Времевского выступа и Вербового, за сутки произошло 90 боевых столкновений.

Общие потери армии РФ за время большой войны составили: 

— личного состава — 292060 (+1380),

— танков — 5047 (+55),
— боевых бронированных машин — 9557 (+120),

— артиллерийских систем — 7012 (+29),
— РСЗО — 822 (+4),

— средств ПВО — 548,
— самолетов — 320,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5326 (+8),
— крылатых ракет — 1535 (+1),
— кораблей/катеров — 20,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 9370 (+33),
— специальной техники — 985.
  • 18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работино.
  • Спикер Таврийского направления заявил, что захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.
  • 17 октября в ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются штурмовать район Авдеевки большими группами пехоты и хотят окружить город.

Читайте также: Авдеевка. Россия обострила атаки, круглосуточные бои, ожесточенные обстрелы: карта, видео 

Дмитрий Гриниченко
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