Рекордні втрати Росії: ЗСУ знищили 1380 росіян, 55 танків і 153 одиниці техніки

Збройні Сили України знищили 1380 російських окупантів, 55 танків і 153 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що ворог наступає у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Времівського виступу та Вербового, за добу відбулося 90 бойових зіткнень.

Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:

- особового складу – 292060 (+1380),



– танків – 5047 (+55),

- бойових броньованих машин – 9557 (+120),



– артилерійських систем – 7012 (+29),

- РСЗВ – 822 (+4),



– засобів ППО – 548,

- літаків – 320,

- вертольотів – 324,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8),

- крилатих ракет – 1535 (+1),

- кораблів/катерів – 20,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки й автоцистерн – 9370 (+33),

- спеціальної техніки – 985.

18 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного.

Спікер Таврійського напрямку заявив, що загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі й техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.

17 жовтня у ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються штурмувати район Авдіївки великими групами піхоти та хочуть оточити місто.

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