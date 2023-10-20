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Рекордні втрати Росії: ЗСУ знищили 1380 росіян, 55 танків і 153 одиниці техніки

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 07:59
Рекордні втрати Росії: ЗСУ знищили 1380 росіян, 55 танків і 153 одиниці техніки - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 1380 російських окупантів, 55 танків і 153 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що ворог наступає у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Времівського виступу та Вербового, за добу відбулося 90 бойових зіткнень.

Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:

- особового складу – 292060 (+1380),

– танків – 5047 (+55),
- бойових броньованих машин – 9557 (+120),

– артилерійських систем – 7012 (+29),
- РСЗВ – 822 (+4),

– засобів ППО – 548,
- літаків – 320,
- вертольотів – 324,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8),
- крилатих ракет – 1535 (+1),
- кораблів/катерів – 20,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки й автоцистерн – 9370 (+33),
- спеціальної техніки – 985.
  • 18 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного.
  • Спікер Таврійського напрямку заявив, що загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі й техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.
  • 17 жовтня у ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються штурмувати район Авдіївки великими групами піхоти та хочуть оточити місто.

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Дмитро Гриниченко
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