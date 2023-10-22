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Авдіївка. Росія перекидає нові частини через величезні втрати, ЗСУ також риють тунелі

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22.10.2023, 10:32
Авдіївка. Росія перекидає нові частини через величезні втрати, ЗСУ також риють тунелі - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти перекидають нові частини з території РФ через величезні втрати в районі Авдіївки. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

За його словами, загарбники продовжують наступати, завдали 23 авіаційних ударів, бомбили Авдіївку та околиці — провели 55 штурмів, зафіксовано понад 1000 обстрілів.

"Воїни не дають ворогові оточити Авдіївку, росіяни зазнають значних втрат. Через величезні втрати в особовому складі перекидають війська з території РФ, почастішали випадки, коли новоприбулі не орієнтуються на місцевості", – сказав Штупун.

Він зазначив, що армія РФ втратила 620 осіб та 36 одиниць техніки за добу на цьому напрямку, також знищено радіолокаційний комплекс "Зоопарк".

Спікер ЗСУ підтвердив практику копання тунелів противником і заявив, що це поширена практика, яку використовують і українські воїни.

  • 19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
  • Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.
  • Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

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Дмитро Гриниченко
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