Авдеевка. Россия перебрасывает новые части из-за огромных потерь, ВСУ также роют тоннели

Российские оккупанты перебрасывают новые части с территории РФ из-за огромных потерь в районе Авдеевки. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

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По его словам, захватчики продолжают наступать, нанесли 23 авиационных удара, бомбили Авдеевку и окраины — провели 55 штурмов, зафиксировано более 1000 обстрелов.

"Воины не дают врагу окружить Авдеевку, россияне несут значительные потери. Из-за огромных потерь в личном составе перебрасывают войска с территории РФ, участились случаи, когда новоприбывшие не ориентируются на местности", — сказал Штупун.

Он отметил, что армия РФ потеряла 620 человек и 36 единиц техники за сутки на данном направлении, также уничтожен радиолокационный комплекс "Зоопарк".

Спикер ВСУ подтвердил практику рытья тоннелей противником и заявил, что это распространенная практика, которую используют и украинские воины.

19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.

Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой.

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