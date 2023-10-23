Продвижение российских оккупантов на авдеевском участке "опасное", но основная линия обороны Вооруженных Сил Украины там устояла: все атаки захватчиков за пару недель ожесточенного наступления отражены, пишет военкор Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники в войсках. Видео очередных танков и бронетранспортеров ВС РФ, горящих на "поле смерти" в направлении ж/д под Красногоровкой, опубликовала в Х волонтер Антонина Левчук.

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Бутусов на вчера, 22 октября, подтверждает, что после разгрома массированных атак колоннами бронетехники 10-14 и 19 октября российское командование продолжает штурмовые действия силами пехоты. Так, 22 октября российская пехота совершила пять атак севернее Авдеевки – все отбиты.

По его данным, только в полосе 110 бригады и приданных сил уничтожено и поражено более 200 единиц российской бронетехники, "сотни трупов валяются в посадках и на полях, подсчет продолжается, но только убитыми оккупанты лишились минимум 800, взято в плен 30 российских штурмовиков".

ВСУ удержали фланги и господствующие высоты, а тактическая обстановка "остается благоприятной для украинских войск", считает Бутусов. Приданные части в Авдеевке и рядом:

→ второй батальон Президентской бригады, "принявший на себя главный удар";

→ отдельный батальон из состава 116 бригады ТрО;

→ отдельный батальон из состава 129 бригады ТрО;

→ отдельный батальон из состава первой танковой механизированной бригады;

→ 52 отдельный стрелковый батальон;

→ 105 пограничный отряд ГПСУ.

Российская авиабомба падает на район Авдеевки:

По словам военкора, максимальное продвижение оккупантов – до 1,5 км в глубину на фронте и до 1 км в ширину. Между тем противник добрался на узком участке до линии ж/д.

Враг добрался и до подножия авдеевского террикона, который россияне "занять не могут – он стал серой просматриваемой и простреливающейся зоной", пишет Бутусов. На террикон штурмовые группы ВС РФ несколько раз поднимались, но большинство штурмовиков уничтожаются, и закрепиться на терриконе россияне не могут, сидят у подножия, отмечает он.

Краткий таймлайн обострения на Авдеевке:

→ 1 октября наступление севернее Авдеевки на села Степное – Бердычи с целью перерезать магистраль сообщения с городом начала 114 мотострелковая бригада ВС РФ;

→ 10-14 октября россияне бросили в атаку две свежие мотострелковые бригады – 15 и 21, а 19 октября – и 30 бригаду;

→ 20-22 октября оккупанты прекратили массированные атаки бронетехникой из-за больших потерь, и для продолжения штурмов формируются сборные отряды из четырех бригад и других подразделений первого корпуса, в том числе спецбригады "Пятнашка";

→ россияне подтягивают дополнительные резервы из состава 106 воздушно-десантной дивизии и отдельные танковые батальоны.

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Военкор уточнил, что сейчас россияне пытаются для облегчения положения создать преимущество в силах южнее Авдеевки, где атакуют девятая, 110 и 55 мотострелковые бригады ВС РФ.

Также оккупанты пытаются прорвать оборону 53 механизированной бригады ВСУ в районе Водяное – Опытное, у противника есть продвижение на этом участке. По данным Бутусова, фланги украинские войска "надежно удерживают и наносят россиянам значительные потери". Например, вот:

Атаки противника в направлении Первомайска "со значительными потерями для россиян" сдерживает 59 мотопехотная бригада ВСУ.

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Бутусов резюмирует, что все российские атаки были отражены, продвижение россиян "опасное", но основная линия обороны устояла, "и удержать то, что россияне захватили, им гораздо труднее, чем продолжать атаковать дальше".

Американский Институт изучения войны (ISW) также пишет об относительной паузе, которую взяли оккупанты, так как их попытка штурмовать 19–20 октября снова была провальной: РФ понесла "большие" потери.

19 октября 2023 года главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление.

Также 19 октября под Авдеевкой ВСУ сбили очередной Су-25: вот видео уничтожения штурмовика россиян.

Тоннели и роботизированные машинки для БК: ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой.

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