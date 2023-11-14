Зеленський про штурми Авдіївки: Путін хоче хоча б якогось результату під оголошення виборів

Росія вже втрачає під Авдіївкою солдатів та техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом, заявив президент Володимир Зеленський. Політична мета російського диктатора Володимира Путіна – показати "хоча б якийсь тактичний результат" перед оголошенням про вибори у РФ, розповів український лідер у своєму вечірньому відеозверненні.

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Зеленський розповів про сьогоднішнє селекторне засідання: на ньому доповідали розвідка, головнокомандувач ЗСУ, Служба безпеки України та міністр оборони.

"Загалом [обговорювали] ситуацію на фронті, конкретні напрямки. Снаряди, техніка – все для фронту. Авдіївка, Купʼянськ, Бахмут. Також південні напрямки", – повідомив він.

Президент зазначив, що на фронті відбуваються "дуже інтенсивні" російські штурми, і особливо – у Донецькій області.

"Ми маємо розуміти, що в Путіна зараз дуже цинічна й конкретна політична мета – і він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат. Тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їх натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої!" – сказав Зеленський.

За його словами, що більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для окупантів буде загальна ситуація, загальний перебіг війни проти України.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько пів сотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.

14 листопада, Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку

Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу російські окупанти наступали у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного.

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