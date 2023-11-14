Зеленський про штурми Авдіївки: Путін хоче хоча б якогось результату під оголошення виборів
Росія вже втрачає під Авдіївкою солдатів та техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом, заявив президент Володимир Зеленський. Політична мета російського диктатора Володимира Путіна – показати "хоча б якийсь тактичний результат" перед оголошенням про вибори у РФ, розповів український лідер у своєму вечірньому відеозверненні.
Зеленський розповів про сьогоднішнє селекторне засідання: на ньому доповідали розвідка, головнокомандувач ЗСУ, Служба безпеки України та міністр оборони.
"Загалом [обговорювали] ситуацію на фронті, конкретні напрямки. Снаряди, техніка – все для фронту. Авдіївка, Купʼянськ, Бахмут. Також південні напрямки", – повідомив він.
Президент зазначив, що на фронті відбуваються "дуже інтенсивні" російські штурми, і особливо – у Донецькій області.
"Ми маємо розуміти, що в Путіна зараз дуже цинічна й конкретна політична мета – і він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат. Тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їх натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої!" – сказав Зеленський.
За його словами, що більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для окупантів буде загальна ситуація, загальний перебіг війни проти України.
- 10 листопада Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько пів сотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.
- 14 листопада, Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку
- Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу російські окупанти наступали у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного.
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