Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Роботиного, запеклі бої навколо Донецька — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 80 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили сім атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

Поблизу Кремінної ЗСУ відобразили шість штурмів у районах Надії, Новоєгорівки та Торського.

Під Бахмутом безуспішними були 15 атак ворога в районах Іванівського, Кліщiївки та Андріївки. Водночас Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку за підтримки авіації, зазнають значних втрат, ЗСУ тримають оборону та відбили 18 атак у районах Новокалинового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Також відбито 24 атаки в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Захлинувся штурм ворога й у районі Золотої Ниви.

На Запоріжжі відбито чотири атаки в районі Роботиного. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

Українська авіація завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також один — по зенітно-ракетному комплексу.

Ракетники та артилеристи вразили шість районів зосередження армії РФ, два пункти управління, шість артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та іншу важливу ціль.

Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.

Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

9 листопада спікер ЗСУ Штупун повідомив, що росіяни скеровують більше авіації на Авдіївку та Мар'їнку — переважно застосовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.

Авдіївка. З'явилося відео, як артилерія ЗСУ знищувала "дуже цінну" для РФ станцію РЕБ.

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