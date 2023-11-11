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Авдіївка. З'явилось відео, як артилерія ЗСУ нищила "дуже цінну" для росіян станцію РЕБ видео

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 19:32
Відео: ССО
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Командування Сил спецоперацій показало відео ударів по засобах радіоелектронної боротьби противника на Авдіївському напрямку. Як повідомив речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун в ефірі телемарафону, один із засобів був "дуже цінним" для росіян.

У ССО повідомили, що під час розвідувальних дій неподалік Авдіївки оператори виявили та ідентифікували два засоби РЕБ росіян – комплекс Р-330 "Житель" та станцію Р-934 комплексу "Борисоглебск-2".

Воїни ССО скоригували вогонь артилерійського підрозділу Сил оборони по цілях противника. Внаслідок ударів одна ціль була виведена з ладу, а інша – знищена.

Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський сьогодні вже повідомляв, що знищена під Авдіївкою РЕБ – "Борисоглебск". Він також зазначив, що втрати ворога у живій силі значно зросли.

Штупун повідомив, що протягом минулої доби на Таврійському напрямку було знищено три одиниці спецтехніки РФ, серед яких "дуже цінна для ворога" станція РЕБ "Борисоглебск".

Речник ЗСУ також розповів, що росіяни активізувались на Авдіївському напрямку і проводять штурми із застосуванням бронетехніки. В бій кидають підрозділи, набрані із колишніх засуджених.

  • Загалом від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили близько 310 650 росіян, 5342 танків, 10 041 бойових бронемашин і тисячі одиниць іншої ворожої техніки.

Дивіться також: Авдіївський напрямок. СБУ показала знищення окупантів і їх техніки – відео

Оксана Житнюк
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