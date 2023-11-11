За добу Сили оборони ліквідували 1130 російських загарбників, знищили 25 танків, 24 бронемашини та 38 артилерійських систем. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати на 11 листопада орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 310 650 (+1130) осіб;

- танків ‒ 5342 (+25);

- бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24);

- артилерійських систем – 7527 (+38);

- РСЗВ – 879 (+2);

- засобів ППО ‒ 579 (+1);

- літаків – 322 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25);

- крилатих ракет ‒ 1559 (+1);

- кораблів / катерів ‒ 22 (+2);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49);

- спеціальної техніки ‒ 1069 (+9).

11 листопада голова КМВА повідомив, що на підступах до Києва знищено всі повітряні цілі окупантів, такими атаками загарбники можуть перевіряти систему протиповітряної оборони столиці, тому варто не ігнорувати сигнали тривоги.

Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами.

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