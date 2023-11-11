RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сили оборони ліквідували 1130 російських загарбників

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 07:59
Сили оборони ліквідували 1130 російських загарбників - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 1130 російських загарбників, знищили 25 танків, 24 бронемашини та 38 артилерійських систем. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати на 11 листопада орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 310 650 (+1130) осіб;

- танків ‒ 5342 (+25);

- бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24);

- артилерійських систем – 7527 (+38);

- РСЗВ – 879 (+2);

- засобів ППО ‒ 579 (+1);

- літаків – 322 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25);

- крилатих ракет ‒ 1559 (+1);

- кораблів / катерів ‒ 22 (+2);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49);

- спеціальної техніки ‒ 1069 (+9).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

  • 11 листопада голова КМВА повідомив, що на підступах до Києва знищено всі повітряні цілі окупантів, такими атаками загарбники можуть перевіряти систему протиповітряної оборони столиці, тому варто не ігнорувати сигнали тривоги.
  • Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами.

Дивіться також: Контррозвідка дронами-камікадзе знищила склад БК та транспорт для боєприпасів – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиГенштаб

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 