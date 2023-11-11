Сили оборони ліквідували 1130 російських загарбників
За добу Сили оборони ліквідували 1130 російських загарбників, знищили 25 танків, 24 бронемашини та 38 артилерійських систем. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати на 11 листопада орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 310 650 (+1130) осіб;
- танків ‒ 5342 (+25);
- бойових броньованих машин ‒ 10041 (+24);
- артилерійських систем – 7527 (+38);
- РСЗВ – 879 (+2);
- засобів ППО ‒ 579 (+1);
- літаків – 322 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25);
- крилатих ракет ‒ 1559 (+1);
- кораблів / катерів ‒ 22 (+2);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49);
- спеціальної техніки ‒ 1069 (+9).
- 11 листопада голова КМВА повідомив, що на підступах до Києва знищено всі повітряні цілі окупантів, такими атаками загарбники можуть перевіряти систему протиповітряної оборони столиці, тому варто не ігнорувати сигнали тривоги.
- Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами.
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