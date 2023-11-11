ППО знищила 19 з 31 "шахеда", РФ атакувала "Оніксом", С-300 та Х-31 – Повітряні сили

Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

З 19:00 10-го до 03:00 11 листопада РФ атакувала Україну дронами та кількома ракетами різних типів, зокрема:

→ 31 дрон-камікадзе типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: з Приморсько-Ахтарська, Курська у Росії та з мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму;

→ керована авіаційна ракета Х-31 – з акваторії Чорного моря;

→ протикорабельна ракета П-800 "Онікс" – з тимчасово окупованого Криму;

→ зенітна керована ракета С-300 – з Бєлгородської області РФ.

У відомстві зазначають, що до відбиття нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Унаслідок протиповітряного бою знищено 19 "шахедів", пишуть у ПС.

Більшість дронів окупанти спрямували по прифронтових областях, Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях, підсумовують у відомстві.

Уночі 10 листопада росіяни запустили шість Shahed-136/131 із Краснодарського краю: сили ППО знищили п'ять із шести та одну ракету Х-59.

Глава КМВА повідомив, що на підступах до Києва знищено всі повітряні цілі окупантів, такими атаками загарбники можуть перевіряти систему протиповітряної оборони столиці, тому варто не ігнорувати сигнали тривоги.

Росіяни практично щоночі тероризують Україну атаками "шахедів". Також останнім часом різко зросла кількість атак РФ на Одеську область, зокрема ракетних.

Дивіться також: Контррозвідка дронами-камікадзе знищила склад БК та транспорт для боєприпасів – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.