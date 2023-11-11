RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ППО знищила 19 з 31 "шахеда", РФ атакувала "Оніксом", С-300 та Х-31 – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 07:30
ППО знищила 19 з 31
Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот з відео)

Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

З 19:00 10-го до 03:00 11 листопада РФ атакувала Україну дронами та кількома ракетами різних типів, зокрема:

→ 31 дрон-камікадзе типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: з Приморсько-Ахтарська, Курська у Росії та з мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму;

→  керована авіаційна ракета Х-31 – з акваторії Чорного моря;

→ протикорабельна ракета П-800 "Онікс" – з тимчасово окупованого Криму;

→ зенітна керована ракета С-300 – з Бєлгородської області РФ.

У відомстві зазначають, що до відбиття нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Унаслідок протиповітряного бою знищено 19 "шахедів", пишуть у ПС.

Більшість дронів окупанти спрямували по прифронтових областях, Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях, підсумовують у відомстві.

Інфографіка: Повітряні сили

  • Уночі 10 листопада росіяни запустили шість Shahed-136/131 із Краснодарського краю: сили ППО знищили п'ять із шести та одну ракету Х-59.
  • Глава КМВА повідомив, що на підступах до Києва знищено всі повітряні цілі окупантів, такими атаками загарбники можуть перевіряти систему протиповітряної оборони столиці, тому варто не ігнорувати сигнали тривоги.
  • Росіяни практично щоночі тероризують Україну атаками "шахедів". Також останнім часом різко зросла кількість атак РФ на Одеську область, зокрема ракетних.

Дивіться також: Контррозвідка дронами-камікадзе знищила склад БК та транспорт для боєприпасів – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаС-300оніксх-31Shahedшахед

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 