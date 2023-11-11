ППО знищила 19 з 31 "шахеда", РФ атакувала "Оніксом", С-300 та Х-31 – Повітряні сили
Сили оборони знищили 19 з 31 дрона-камікадзе типу Shahed російських окупантів, загарбники атакували БпЛА та ракетами, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
З 19:00 10-го до 03:00 11 листопада РФ атакувала Україну дронами та кількома ракетами різних типів, зокрема:
→ 31 дрон-камікадзе типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: з Приморсько-Ахтарська, Курська у Росії та з мису Чауда – у тимчасово окупованому Криму;
→ керована авіаційна ракета Х-31 – з акваторії Чорного моря;
→ протикорабельна ракета П-800 "Онікс" – з тимчасово окупованого Криму;
→ зенітна керована ракета С-300 – з Бєлгородської області РФ.
У відомстві зазначають, що до відбиття нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
Унаслідок протиповітряного бою знищено 19 "шахедів", пишуть у ПС.
Більшість дронів окупанти спрямували по прифронтових областях, Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях, підсумовують у відомстві.
- Уночі 10 листопада росіяни запустили шість Shahed-136/131 із Краснодарського краю: сили ППО знищили п'ять із шести та одну ракету Х-59.
- Глава КМВА повідомив, що на підступах до Києва знищено всі повітряні цілі окупантів, такими атаками загарбники можуть перевіряти систему протиповітряної оборони столиці, тому варто не ігнорувати сигнали тривоги.
- Росіяни практично щоночі тероризують Україну атаками "шахедів". Також останнім часом різко зросла кількість атак РФ на Одеську область, зокрема ракетних.
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