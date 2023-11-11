ПВО уничтожила 19 из 31 "шахеда", РФ атаковала "Ониксом", С-300 и Х-31 – Воздушные силы

Силы обороны уничтожили 19 из 31 дрона-камикадзе типа Shahed российских оккупантов, захватчики атаковали БПЛА и ракетами, сообщают Воздушные силы ВСУ.

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С 19:00 10-го по 03:00 11 ноября РФ атаковала Украину дронами и несколькими ракетами разных типов, в том числе:

→ 31 дрон-камикадзе типа Shahed-136/131 по трем направлениям: с Приморско-Ахтарска, Курска в России и с мыса Чауда – во временно оккупированном Крыму;

→ управляемая авиационная ракета Х-31 – с акватории Черного моря;

→ противокорабельная ракета П-800 "Оникс" – из временно оккупированного Крыма;

→ зенитная управляемая ракета С-300 – из Белгородской области РФ.

В ведомстве отмечают, что к отражению атаки была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

В результате противовоздушного боя уничтожены 19 "шахедов", пишут в ПС.

Большинство дронов оккупанты направили по прифронтовым областям, Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях, заключают в ведомстве.

Ночью 10 ноября россияне запустили шесть Shahed-136/131 из Краснодарского края: силы ПВО уничтожили пять из шести и одну ракету Х-59.

Глава КГВА сообщил, что на подступах к Киеву уничтожены все воздушные цели оккупантов, такими атаками захватчики могут проверять систему противовоздушной обороны столицы, поэтому следует не игнорировать сигналы тревоги.

Россияне практически каждую ночь терроризируют Украину атаками "шахедов". Также в последнее время резко возросло количество атак РФ на Одесскую область, в том числе ракетных.

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