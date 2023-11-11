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Контррозвідка дронами-камікадзе знищила склад БК та транспорт для боєприпасів – відео видео

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11.11.2023, 07:00
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Бійці Служби безпеки України знищили склад боєкомплекту та транспорт окупантів на півдні, повідомляє відомство.

Бойову роботу виконало 13-те управління військової контррозвідки.

"Наші воїни відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе і влаштували там феєричний салют", – пише СБУ.

Як зазначає відомство, тепер на південному напрямку в окупантів поменшало боєприпасів для обстрілу українських захисників, а також вантажівок для доставлення БК.

На відео зафільмовано вибух на складі та ураження дронами-камікадзе п'ятьох вантажівок та одного буса.

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Артем Джеріпа
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