Бійці Служби безпеки України знищили склад боєкомплекту та транспорт окупантів на півдні, повідомляє відомство.
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Бойову роботу виконало 13-те управління військової контррозвідки.
"Наші воїни відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе і влаштували там феєричний салют", – пише СБУ.
Як зазначає відомство, тепер на південному напрямку в окупантів поменшало боєприпасів для обстрілу українських захисників, а також вантажівок для доставлення БК.
На відео зафільмовано вибух на складі та ураження дронами-камікадзе п'ятьох вантажівок та одного буса.
- Бійці СБУ знищили 20 цілей російських загарбників за одну ніч, встановивши рекорд.
- СБУ знищила десятки одиниць російської техніки FPV-дронами за тиждень – зокрема "Солнцепек" та "Термінатор".
- HIMARS завдала удару по місцеперебуванню екіпажів безпілотників ZALA.
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