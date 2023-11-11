Бійці Служби безпеки України знищили склад боєкомплекту та транспорт окупантів на півдні, повідомляє відомство.

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Бойову роботу виконало 13-те управління військової контррозвідки.

"Наші воїни відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе і влаштували там феєричний салют", – пише СБУ.

Як зазначає відомство, тепер на південному напрямку в окупантів поменшало боєприпасів для обстрілу українських захисників, а також вантажівок для доставлення БК.

На відео зафільмовано вибух на складі та ураження дронами-камікадзе п'ятьох вантажівок та одного буса.

Бійці СБУ знищили 20 цілей російських загарбників за одну ніч, встановивши рекорд.

СБУ знищила десятки одиниць російської техніки FPV-дронами за тиждень – зокрема "Солнцепек" та "Термінатор".

HIMARS завдала удару по місцеперебуванню екіпажів безпілотників ZALA.

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