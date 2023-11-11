Бойцы Службы безопасности Украины уничтожили склад боекомплекта и транспорт оккупантов на юге, сообщает ведомство.
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Боевую работу выполнило 13-е управление военной контрразведки.
"Наши воины отработали по вражеским целям дронами-камикадзе и устроили там феерический салют", – пишет СБУ.
Как отмечает ведомство, теперь на южном направлении у оккупантов стало меньше боеприпасов для обстрела украинских защитников, а также грузовиков для доставки БК.
На видео запечатлен взрыв на складе и поражение дронами-камикадзе пяти грузовиков и одного буса.
- Бойцы СБУ уничтожили 20 целей российских захватчиков за одну ночь, установив рекорд.
- СБУ уничтожила десятки единиц российской техники FPV-дронами за неделю – в частности "Солнцепек" и "Терминатор".
- HIMARS нанесла удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA.
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