Бойцы Службы безопасности Украины уничтожили склад боекомплекта и транспорт оккупантов на юге, сообщает ведомство.

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Боевую работу выполнило 13-е управление военной контрразведки.

"Наши воины отработали по вражеским целям дронами-камикадзе и устроили там феерический салют", – пишет СБУ.

Как отмечает ведомство, теперь на южном направлении у оккупантов стало меньше боеприпасов для обстрела украинских защитников, а также грузовиков для доставки БК.

На видео запечатлен взрыв на складе и поражение дронами-камикадзе пяти грузовиков и одного буса.

Бойцы СБУ уничтожили 20 целей российских захватчиков за одну ночь, установив рекорд.

СБУ уничтожила десятки единиц российской техники FPV-дронами за неделю – в частности "Солнцепек" и "Терминатор".

HIMARS нанесла удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA.

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