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Контрразведка дронами-камикадзе уничтожила склад БК и транспорт для боеприпасов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 07:00
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Бойцы Службы безопасности Украины уничтожили склад боекомплекта и транспорт оккупантов на юге, сообщает ведомство.

Боевую работу выполнило 13-е управление военной контрразведки.

"Наши воины отработали по вражеским целям дронами-камикадзе и устроили там феерический салют", – пишет СБУ.

Как отмечает ведомство, теперь на южном направлении у оккупантов стало меньше боеприпасов для обстрела украинских защитников, а также грузовиков для доставки БК.

На видео запечатлен взрыв на складе и поражение дронами-камикадзе пяти грузовиков и одного буса.

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Артём Джерипа
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