Бійці підрозділу "Білий вовк" центру спецоперацій "Альфа" Служби Безпеки України знищили 20 цілей російських загарбників за одну ніч, встановивши рекорд, повідомляє відомство.
"Новий рекорд від підрозділу ЦСО "А" СБУ "Білий вовк": 20 знищених цілей за ніч. Наші спецпризначенці влаштували справжнє пекло російським окупантам", – йдеться у повідомленні.
СБУ наводить перелік знищеної техніки та об'єктів росіян:
→ вісім танків;
→ три самохідні артилерійські установки "Мста-С";
→ три гаубиці "Д-30";
→ одна бойова бронемашина;
→ п'ять укріплень із щонайменше 17 російськими піхотинцями.
На відео на окупантів та їхню техніку скидають боєприпаси з БПЛА. На титрі зазначено, що у такий спосіб ліквідували загарбника з антидроновою рушницею.
- Сили оборони влучним ударом з HIMARS знищили російський дрон ZALA разом з екіпажем.
- HIMARS завдала удару по місцеперебуванню екіпажів безпілотників ZALA.
- Бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ знищили десятки одиниць російської техніки FPV-дронами за тиждень – зокрема "Солнцепек" та "Термінатор".
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