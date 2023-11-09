Бійці підрозділу "Білий вовк" центру спецоперацій "Альфа" Служби Безпеки України знищили 20 цілей російських загарбників за одну ніч, встановивши рекорд, повідомляє відомство.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Новий рекорд від підрозділу ЦСО "А" СБУ "Білий вовк": 20 знищених цілей за ніч. Наші спецпризначенці влаштували справжнє пекло російським окупантам", – йдеться у повідомленні.

СБУ наводить перелік знищеної техніки та об'єктів росіян:

→ вісім танків;

→ три самохідні артилерійські установки "Мста-С";

→ три гаубиці "Д-30";

→ одна бойова бронемашина;

→ п'ять укріплень із щонайменше 17 російськими піхотинцями.

На відео на окупантів та їхню техніку скидають боєприпаси з БПЛА. На титрі зазначено, що у такий спосіб ліквідували загарбника з антидроновою рушницею.

Сили оборони влучним ударом з HIMARS знищили російський дрон ZALA разом з екіпажем.

HIMARS завдала удару по місцеперебуванню екіпажів безпілотників ZALA.

Бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ знищили десятки одиниць російської техніки FPV-дронами за тиждень – зокрема "Солнцепек" та "Термінатор".

Дивіться також: ЗСУ вперше знищили FPV-дронами ЗРК "Тор" за $24 мільйони – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.