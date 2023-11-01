Сили оборони України точним ударом із ракетної системи M142 HIMARS знищили російський безпілотний літальний апарат ZALA разом з екіпажем. Ролик нетривіального використання американської РСЗВ показали на каналі оперативного командування "Захід".
Аеророзвідка, ймовірно, 30 бригади, виявила місце приземлення БПЛА і, поки росіяни його підібрали та принесли до автомобіля, по цій точці було завдано удару.
Як висловилися в ОК "Захід", удар із HIMARS по мобільному екіпажу ZALA стався "вперше в історії".
Це не так: щонайменше кілька тижнів тому ракетою цієї системи вже накривали дроноводів ZALA на півдні. У вересні також був схожий епізод.
Ці безпілотники використовуються для розвідки та наведення дронів-камікадзе "Ланцет", одного з найуспішніших у цій війні засобів враження на озброєнні в армії РФ.
ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробці безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников".
- У вересні 2023-го президент Зеленський заявив, що "це не фільм зі щасливим кінцем; у нас не буде щасливого кінця: ми втратили багато людей – це не щасливий кінець".
- За його словами, якщо Захід скоротить чи припинить військову допомогу Україні, "неможливо передбачити", як мільйони біженців у Європі відреагують, якщо їхню країну покинуть.
- Він вважає, що якщо війна затягнеться, доведеться переводити економіку України на воєнні рейки. Президент "емоційно готовий" до довгої війни проти Росії.
- 30 жовтня в Time написали із посиланням на співрозмовників нібито на Банковій, що Зеленський "злий" і "почувається зрадженим союзниками". На Банковій відповіли.
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