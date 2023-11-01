Сили оборони України точним ударом із ракетної системи M142 HIMARS знищили російський безпілотний літальний апарат ZALA разом з екіпажем. Ролик нетривіального використання американської РСЗВ показали на каналі оперативного командування "Захід".

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Аеророзвідка, ймовірно, 30 бригади, виявила місце приземлення БПЛА і, поки росіяни його підібрали та принесли до автомобіля, по цій точці було завдано удару.

Як висловилися в ОК "Захід", удар із HIMARS по мобільному екіпажу ZALA стався "вперше в історії".

Це не так: щонайменше кілька тижнів тому ракетою цієї системи вже накривали дроноводів ZALA на півдні. У вересні також був схожий епізод.

Ці безпілотники використовуються для розвідки та наведення дронів-камікадзе "Ланцет", одного з найуспішніших у цій війні засобів враження на озброєнні в армії РФ.

ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробці безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников".

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