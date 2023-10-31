RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Ми не вважаємо союзників зрадниками". На Банковій відповіли щодо статті Time про Зеленського

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 12:36
Михайло Подоляк (фото — Instagram чиновника)

Офіційний Київ та президент Володимир Зеленський зокрема не вважають союзників "зрадниками", як про те було "суб'єктивно" написано у вчорашній статті Time авторства Саймона Шустера, запевнив в інтерв'ю Радіо Свобода радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

30 жовтня 2023 року тижневик Time написав з посиланням на співрозмовників нібито на Банковій, що Зеленський "злий" і "почувається зрадженим союзниками". Також "помічники" президента розповіли, що до зими нібито слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України та "великих струсів" у команді Зеленського.

Подоляк назвав акценти у матеріалі "суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста" і сказав, що не розуміє, хто ці "анонімні співрозмовники" Шустера.

Він висловив думку, що подекуди такі джерела "не мають доступу до певної інформації", але вони "десь там поряд знаходяться, хочуть збільшити свою вагу, і своє бачення видають за аксіоматичні знання".

Радник глави ОП запевнив, що це не він був "анонімним джерелом" Шустера.

З приводу нібито "злого" Зеленського головний комунікатор Банкової сказав, що, "безумовно, президент жорстко ставиться до того, що ми вже 600 днів воюємо", і що бути вже майже два роки у стані повномасштабної війни "складно".

"Я б не сказав, що є якась злість, або що ми вважаємо наших партнерів зрадниками", – сказав Подоляк, але зазначив, що Київ очікує на більш швидке та масштабне постачання військової допомоги, щоб закінчити війну на "справедливих" умовах.

Читайте також: Зеленський: Росія не витримає протистояння стратегічно

Він додав, що "є трохи нерозуміння", чому союзники зволікають з такою допомогою.

Те, що увага світу до війни Росії проти України розсіюється з часом, зокрема через появу на земній кулі інших точок інтересу глобальних політиків, за словами Подоляка, "не може не викликати певних реакцій негативного плану".

"Але це об'єктивний процес, із цим треба працювати. І тому говорити, що президент "розлючений" – так, він хоче більш ефективних комунікацій, виконання функціональних обов'язків та чіткого розуміння, яка стратегія у нас і як вона реалізовується", – додав він.

За словами радника голови ОП, Зеленському хотілося б, щоб заявлені наміри союзників "реалізовувалися хоч би на 70-80%".

Він додав, що "втома" є, "але не у президента, а загалом", зокрема в плані відносин з партнерами: "Хотілося б чіткішої фіксації конкретики, розуміння: ми вам даємо ось це, і ви повинні разом із нами дійти до такого фіналу".

Читайте також: Три загадки на 2024 рік про війну та Україну. Експерти про те, що потрібно робити для перемоги

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнамихайло подолякпрогнозреакціяtime
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 