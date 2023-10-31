"Ми не вважаємо союзників зрадниками". На Банковій відповіли щодо статті Time про Зеленського

Офіційний Київ та президент Володимир Зеленський зокрема не вважають союзників "зрадниками", як про те було "суб'єктивно" написано у вчорашній статті Time авторства Саймона Шустера, запевнив в інтерв'ю Радіо Свобода радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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30 жовтня 2023 року тижневик Time написав з посиланням на співрозмовників нібито на Банковій, що Зеленський "злий" і "почувається зрадженим союзниками". Також "помічники" президента розповіли, що до зими нібито слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України та "великих струсів" у команді Зеленського.

Подоляк назвав акценти у матеріалі "суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста" і сказав, що не розуміє, хто ці "анонімні співрозмовники" Шустера.

Він висловив думку, що подекуди такі джерела "не мають доступу до певної інформації", але вони "десь там поряд знаходяться, хочуть збільшити свою вагу, і своє бачення видають за аксіоматичні знання".

Радник глави ОП запевнив, що це не він був "анонімним джерелом" Шустера.

З приводу нібито "злого" Зеленського головний комунікатор Банкової сказав, що, "безумовно, президент жорстко ставиться до того, що ми вже 600 днів воюємо", і що бути вже майже два роки у стані повномасштабної війни "складно".

"Я б не сказав, що є якась злість, або що ми вважаємо наших партнерів зрадниками", – сказав Подоляк, але зазначив, що Київ очікує на більш швидке та масштабне постачання військової допомоги, щоб закінчити війну на "справедливих" умовах.

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Він додав, що "є трохи нерозуміння", чому союзники зволікають з такою допомогою.

Те, що увага світу до війни Росії проти України розсіюється з часом, зокрема через появу на земній кулі інших точок інтересу глобальних політиків, за словами Подоляка, "не може не викликати певних реакцій негативного плану".

"Але це об'єктивний процес, із цим треба працювати. І тому говорити, що президент "розлючений" – так, він хоче більш ефективних комунікацій, виконання функціональних обов'язків та чіткого розуміння, яка стратегія у нас і як вона реалізовується", – додав він.

За словами радника голови ОП, Зеленському хотілося б, щоб заявлені наміри союзників "реалізовувалися хоч би на 70-80%".

Він додав, що "втома" є, "але не у президента, а загалом", зокрема в плані відносин з партнерами: "Хотілося б чіткішої фіксації конкретики, розуміння: ми вам даємо ось це, і ви повинні разом із нами дійти до такого фіналу".

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