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Потрібно чітко визначитися, що вважатимемо перемогою України – експосол США у Києві

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 12:05
Потрібно чітко визначитися, що вважатимемо перемогою України – експосол США у Києві - Фото
Джон Гербст (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Якщо нинішня політика Вашингтона щодо підтримки України у її визвольній війні проти російських окупантів продовжиться, "вона виграє у війні, але повільніше, ніж якби США передали їй усе потрібне озброєння", а Україні та Вашингтону треба чітко визначитися, що саме вважатиметься перемогою України. Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив Джон Гербст, американський посол у Києві у 2003-2006 роках.

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На його думку, президент США Джо Байден має чітко пояснювати співвітчизникам, що успіх Росії у цій війні дорого обійдеться американським платникам податків. Не тільки в грошах (доведеться різко збільшувати витрати на оборону як мінімум східного флангу НАТО, які будуть набагато більшими за те, що зараз США дають Україні), а й, у майбутньому, в їхніх життях, тому що доведеться, у разі подальшої експансії Росії, воювати й американцям.

"Це повністю на користь Америки. Це розумний спосіб захистити життєво важливі американські інтереси, стабільність і процвітання. І не було б питань "а коли закінчиться ця довга війна", – сказав він.

Гербст пояснив, що зараз, якщо чітко визначити, що саме вважатиметься перемогою України, це не дозволить західним політикам у майбутньому заявити українцям: "Ви вийшли на лінію початку війни, то це вже є перемога, зупиніться".

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"Коли параметри [перемоги] окреслені, вже не можна скоротити підтримку. Поки не досягли точки на мапі, де провели фінальну лінію. І якщо американська адміністрація чітко скаже: ми прагнемо, щоб Росія програла, а Україна здобула цю перемогу, то як тоді не надати зброю, щоб не дати Москві перемогти? Тоді будуть відправляти все необхідне, щоб прискорити поразку Росії. Ось, що нам потрібно", – сказав він.

Експосол додав: на його думку, у Байдена розуміють, що їхня історична спадщина залежить від перемоги України та від поразки Росії в цій війні. Там "інтуїтивно" розуміють, що російська перемога була б катастрофою, вважає Гербст, "але вони не проводили такої енергійної політики, і це помилка".

Ось що Гербст писав про війну рівно п'ять років тому.

  • Раніше видання The Telegraph писало, що команда Байдена планує запросити у Конгресу найбільший в історії пакет допомоги Україні, сума може досягати $100 млрд.
  • Проте, за оцінками законодавців США, $100 млрд – це "стеля", а насправді такий пакет може бути від $50 млрд.
  • 16 жовтня Байден пояснив похід на другий термін: "Ми маємо придушити Путіна і зробити світ кращим".

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Євген Пилипенко
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