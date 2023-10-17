Axios пише, що трампіст Джордан нібито не блокуватиме голосування щодо допомоги Україні

Видання Axios написало, що кандидат на посаду спікера Палати представників США Джим Джордан нібито не блокуватиме голосування щодо допомоги Україні у разі свого обрання.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналісти пишуть, що чотири республіканці у Палаті відмовилися від діалогу з Джорданом, вважаючи, що він дозволить проголосувати за об'єднання фінансування України та Ізраїлю, якщо стане спікером.

Представник Джордана заявив, що всі переговори конгресмена "зводилися до пошуку правильного підходу, а не до конкретних обіцянок".

"Він не збирається блокувати голосування", – заявив один із республіканців, який розмовляв із Джорданом.

Джордан – ультраправий і консервативний республіканець, а також близький союзник 45-го президента США Дональда Трампа.

Ініціатива Republicans for Ukraine, яка сприяє підтримці України серед виборців Республіканської партії, поставила Джордану найнижчу оцінку (F).

Він голосував проти додаткових асигнувань Україні на 2022 рік та проти додаткової допомоги на 2023 рік.

Також конгресмен підтримував поправки, які забороняють будь-яку військову допомогу Україні та скасовують дію закону про лендліз.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

Також читайте: Зеленський про проблеми США: Нам хвилюватися пізно. Там складний період виборів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.