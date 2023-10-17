Axios пишет, что трампист Джордан якобы не будет блокировать голосование о помощи Украине

Издание Axios написало, что кандидат на должность спикера Палаты представителей США Джим Джордан якобы не будет блокировать голосование о помощи Украине в случае своего избрания.

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Журналисты пишут, что четыре республиканца в Палате отказались от диалога с Джорданом, полагая, что он позволит проголосовать за объединение финансирования Украины и Израиля, если станет спикером.

Представитель Джордана заявил изданию, что все переговоры конгрессмена "сводились к поиску правильного подхода, а не к конкретным обещаниям".

"Он не собирается блокировать голосование", — заявил один из республиканцев, беседовавший с Джорданом.

Джордан — ультраправый и консервативный республиканец, а также близкий союзник 45-го президента США Дональда Трампа.

Инициатива Republicans for Ukraine, которая продвигает поддержку Украины среди избирателей Республиканской партии, поставила Джордану самую низкую оценку (F).

Он голосовал против дополнительных ассигнований Украине на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год.

Также конгрессмен поддерживал поправки, которые запрещают любую военную помощь Украине и отменяют действие закона о ленд-лизе.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

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